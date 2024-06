Schwimmer durchqueren wieder den Neusiedler See

Der Wasserstand des Neusiedler Sees ist tiefer als in den letzten Jahren und ermöglicht somit die Seequerung von Mörbisch nach Illmitz.

Zum 33. Mal durchqueren am kommenden Samstag rund 100 Schwimmerinnen und Schwimmer aus über zehn Nationen den Neusiedler See. Vom Seebad in Mörbisch aus schwimmen sie für die einfache Seequerung 3,1 Kilometer bis nach Illmitz - wer sich an die doppelte Querung wagt, schwimmt auch wieder zurück. Die Bedingungen sind aus Sicht des Veranstalters Andreas Sachs heuer gut. „Der Wasserstand ist deutlich höher als bei den letzten Austragungen“, hielt er fest.

Für die Schwimmer seien die Bewerbe schon aufgrund der Distanz eine Herausforderung und eine „spannende mentale Prüfung“, meinte Sachs. Die kurzen Wellen und der Wind am Neusiedler See würden für besondere Bedingungen sorgen, die Erfahrung und Expertise im Umgang mit Strömungen und Orientierung erfordern.

Beliebt ist das Schwimmfestival laut Veranstalter vor allem bei Sportlerinnen und Sportlern aus Ungarn, der Slowakei und Deutschland. Während der Bewerbe werden die Yachtclubs und die Wasserrettung im Einsatz sein, um für sichere Schwimmbedingungen zu sorgen.

Anders als in den Vorjahren dürfte der Wasserstand heuer nicht für zusätzliche Herausforderungen sorgen. Dieser liegt momentan deutlich höher als noch 2023. Es fehlen nur noch knapp zehn Zentimeter auf das langjährige Mittel, das bei 115,56 Metern über Adria liegt. (APA)