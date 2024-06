Marian Robinson starb am Freitag im Alter von 86 Jahren, wie die ehemalige First Lady der USA in den Sozialen Medien bekanntgab.

Die ehemalige amerikanische First Lady Michelle Obama trauert um ihre Mutter. Marian Robinson starb am Freitag im Alter von 86 Jahren, wie ihre Tochter auf der Online-Plattform X bekanntgab. „Meine Mutter Marian Robinson war mein Fels in der Brandung und immer da, was auch immer ich brauchte. Genau so ein fester Rückhalt war sie für die ganze Familie, und wir sind untröstlich, dass sie heute von uns gegangen ist“, schrieb Michelle Obama.

Sie war 2009 nach der Vereidigung ihres Mannes Barack als erster schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten zusammen mit ihm, seiner Schwiegermutter und den beiden Töchtern Malia und Sasha ins Weiße Haus eingezogen.

Michelle Obama mit ihrer Tochter und Mutter Marian Robinson. Reuters / Jason Reed

Marian Lois Shields Robinson wurde 1937 in Chicago geboren und wuchs als eines von sieben Geschwisterkindern im Süden der Großstadt auf. In einem bewegenden Nachruf der Familie wurde sie als ebenso liebevolle wie resolute Mutter, Schwiegermutter und Oma beschrieben, die sich ihre Lebensweisheit hart erarbeitet habe.

Marian Robinson, eine große Stütze für die Familie

„Eltern ziehen keine Babys groß. Sie ziehen kleine Menschen groß“, sei einer ihrer Wahlsprüche gewesen. Aber nicht nur für die Kleinsten habe sie ein Herz gehabt, auch dem zeitweise mächtigsten Mann der Welt war sie eine wichtige Stütze. „Am Wahlabend (im November) 2008, als klar wurde, dass Barack schon bald das Gewicht der Welt auf seinen Schultern tragen würde, war sie da und hielt seine Hand.“

Bereits im Wahlkampf hatte sich Marian Robinson häufig um ihre Enkelinnen, die siebenjährige Sasha und die zehnjährige Malia, gekümmert. Nach dem Einzug ins Weiße Haus hielt sie dem Präsidenten und der First Lady den Rücken frei, schmiss mithilfe der Bediensteten den Haushalt und widmete sich mit Fürsorge den beiden Kindern. „Wir brauchten sie. Die Mädchen brauchten sie“, heißt es über diese Zeit im Nachruf. Nun hinterlasse sie eine trauernde Familie - „und momentan weiß keiner von uns so genau, wie genau wir ohne sie weitermachen sollen“. (APA/DPA)