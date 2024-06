Schloss Schönbrunn ist als Drehort besonders begehrt

Wien war auch 2023 ein beliebter Filmstandort. In der Inneren Stadt wurde am häufigsten gedreht, gefolgt von der Leopoldstadt und der Landstraße. Die größte Produktion war »The Regime«.

Wien steht als Filmstandort nach wie vor hoch im Kurs. Das Drehaufkommen hat sich 2023 nach den Pandemiejahren endgültig konsolidiert. So wurden im Vorjahr Anträge für 652 heimische und internationale Filmprojekte bei der Vienna Film Commission zur Bearbeitung eingereicht – das ist ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber 2022.

Die Vienna Film Commission ist eine Filmstandortagentur, die Produktionsfirmen bei der Suche nach Locations und Drehgenehmigungen unterstützt. „Das Vienna Film Incentive und die mit Beginn des Jahres 2023 in Kraft getretenen bundesweiten Film-Incentives Fisa+ und ÖFI+ (Förderungen für Projekte, die bestimmte Kriterien erfüllen, die der österreichischen Filmlandschaft zugutekommen) haben die Attraktivität des Filmstandorts Wien weiter erhöht und bescherten der Filmwirtschaft in Wien einen enormen Wachstumsschub“, sagt Geschäftsführerin Marijana Stoisits.

Neben öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Anbietern sind mittlerweile auch große internationale Streaminganbieter wie Netflix, HBO/Warner Bros. Discovery und Amazon Prime fixe Partner der heimischen Filmwirtschaft. Für die Wiener Filmbranche bedeutet das de facto Vollbeschäftigung.

„Vor 15 Jahren hat die Stadt Wien mit der Gründung der Vienna Film Commission eine wichtige Weichenstellung getroffen“, sagt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Als im besten Wortsinn Drehscheibe für das Filmemachen in Wien sei die Vienna Film Commission die zentrale Partnerin der nationalen wie internationalen Filmschaffenden und Filmwirtschaft.

Deutliche Steigerung

Konkret wurden im vergangenen Jahr 652 Filmprojekte unterschiedlicher Genres zur Bearbeitung bei der Vienna Film Commission eingereicht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 4,5 Prozent. Für diese Projekte wurden von der Vienna Film Commission 1151 Empfehlungsschreiben an die zuständigen Dienststellen ausgestellt. Die Zahl der Empfehlungsschreiben ist damit gegenüber 2022 um 4,4 Prozent gestiegen. Die zum ersten Mal bei den Produktionsfirmen für 2023 abgefragte Zahl an Drehtagen in Wien ergab in Summe rund 3000 Drehtage, davon entfielen 827 auf Spielfilm- und Serienproduktionen.

2023 wurden 177 Empfehlungen für 104 internationale Projekte ausgestellt. Das bedeutet einen leichten Anstieg von zwei Prozent. Die meisten Ansuchen aus dem Ausland kamen aus Deutschland, Indien und Großbritannien. Im Lauf des vergangenen Jahrs hat die Vienna Film Commission mit 26 Magistratsabteilungen und Institutionen der Stadt kooperiert. An der Spitze der Motiv-Rangliste steht mit 212 Empfehlungsschreiben die MA 42. Die Parks, Grünanlagen, Alleen, Ballkäfige und Kinderspielplätze der Wiener Stadtgärten sind somit die mit Abstand begehrtesten Drehmotive der Stadt, gefolgt von den Märkten der MA 59 mit 67 Empfehlungen. An dritter Stelle folgt die Via Donau, an die 49 Empfehlungen für den Donaukanal und die Donauinsel gingen.

Gemeindebauten und Friedhöfe

Das Kundencenter Film der MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) ist der wichtigste Kooperationspartner der Vienna Film Commission. Die Bescheide durch die MA 46 sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % gestiegen, in Summe waren es 1236 Bescheide. Die Wiener Linien haben 131 Ansuchen bewilligt. Wiener Wohnen hat für 38 Projekte 51 Genehmigungen für Gemeindebauten erteilt, bei den Wiener Friedhöfen waren es 69 Projekte, am häufigsten wurde auf dem Zentralfriedhof gedreht. Auf den Liegenschaften des Wiener Hafens wurden neun Projekte realisiert, im Wurstelprater 182. Die Schönbrunn Group erteilte 102, die Bundesgärten 15 Drehgenehmigungen.

Die mit Abstand größte und längste Filmproduktion war 2023 „The Regime“ für HBO/ Warner Bros. Discovery. Unter der Regie von Stephen Frears und Jessica Hobbs standen vier Wochen Stars wie Kate Winslet, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts und Karl Markovics vor der Kamera. Als Hauptmotiv diente das Schloss Schönbrunn, gedreht wurde auch im Garten- und Stadtpalais Liechtenstein, der Hofburg und dem Palais Pallavicini. Weitere internationale Projekte waren „Beasts Like Us“ für Amazon Prime und „Exterritorial“ für Netflix. Der Anteil der Dreharbeiten in der Innenstadt lag bei 19,5 Prozent, gefolgt von der Leopoldstadt mit 9,1 und der Landstraße mit 6,4 Prozent. Gedreht wurde aber in allen 23 Bezirken.