Die Retterin der Kunstwerke

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Rose Valland inmitten ihrer geliebten Kunstwerke im Jeu de Paume von Paris. • Collection Famille Camille Garapont

Rose Valland war Museumskuratorin in Paris, als die Nazis ihren Kunstraubzug begannen. Sie setzte in ihrem Kampf für die Kunst ihr Leben aufs Spiel.

Was die Kunsthistorikerin Rose Valland am 4. November 1940 im besetzten Paris erlebte, raubte ihr den Atem. Sie war gerade an ihrem Arbeitsplatz im Museum Jeu de Paume. Als einzige Französin inmitten von Deutschen beobachtete sie, wie rund 400 Kisten mit geraubtem Kunstgut angeliefert und in den Räumen verteilt wurden, Hunderte wertvolle Gemälde großer Meister, Skulpturen, Möbel, Gobelins, alle aus ehemals jüdischem Besitz. Champagner wurde bereitgestellt, es war hoher Besuch angesagt: Hermann Göring, die Nummer zwei nach Hitler, einer, der sich selbst als „Renaissance-Mensch“ bezeichnete und Kunstwerke aus ganz Europa zusammenstahl. Der Reichsmarschall war zufrieden mit dem, was er sah, sein gieriger Blick verriet: In Gedanken verteilte er bereits die Gemälde, er kannte die Vorliebe des „Führers“ für Vermeer, für sich selbst wählte er Rembrandt und van Dyck aus.

Trotz einfacher Herkunft hatte die 1898 geborene Rose Valland ihre Studien an den renommiertesten Pariser Kunsthochschulen mit Brillanz absolviert und am Jeu de Paume eine Assistentenstelle bekommen. Bald war klar, worin im Falle eines Krieges die größte Gefahr für Frankreichs Kulturerbe bestehen würde: in einem Raubfeldzug. Es wurden daher Listen von Verstecken für Kunstwerke erstellt, vor allem für die unermesslich wertvollen aus dem Louvre. Sie wurden in insgesamt 5446 Kisten verpackt und im Land verteilt. Exakt am Tag der Kriegserklärung wurde der Letzte der Louvre-Schätze evakuiert, es blieb nur zweitrangige Kunst. Allein die „Mona Lisa“ legte in sechs Jahren in Kisten verpackt 2000 Kilometer zurück.