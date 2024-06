Berüchtigter kanadischer Serienmörder nach Angriff im Gefängnis tot

Der wohl gefährlichste Serienmörder Kanadas ist tot. Er starb an den Verletzungen, die ihm von einem Mithäftling zugefügt wurden.

Der kanadische Serienmörder Robert Pickton ist zwei Wochen nach einem Angriff eines Mithäftlings gestorben. Der 74-Jährige sei am Freitag in einem Krankenhaus in Quebec an den Verletzungen gestorben, die er bei einem Angriff eines anderen Insassen Mitte Mai erlitten habe, erklärte die kanadische Gefängnisbehörde am Freitag. Pickton war 2007 wegen Mordes an sechs Frauen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er stand zudem im Verdacht, viele weitere Frauen getötet zu haben.

Seine Opfer waren zwischen 1997 und 2001 getötet worden. Die Überreste der Frauen wurden teilweise grausam zugerichtet auf Picktons Grundstück gefunden. Die Polizei von Vancouver war damals kritisiert worden, weil sie das Verschwinden der Frauen nicht ernst nahm, weil viele von ihnen Prostituierte, Drogenabhängige oder Indigene waren. 2002 wurde Pickton festgenommen. (APA/AFP)