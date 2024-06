Wird bald ein Verbrecher im Weißen Haus sitzen?

„Niemals ergeben“, meinten Trump-Fans nach dem Schuldspruch der Jury in New York.

Mächtige Schlagzeilen: Donald Trump wurde fünf Monate vor den Wahlen in den Vereinigten Staaten in einem Prozess in New York schuldig gesprochen. Was schreiben US-Zeitungen über den Ex-Präsidenten und erneuten Kandidaten der Republikaner?

Donald Trump hat es wieder einmal geschafft: Er dominiert die Öffentlichkeit, nicht nur im Land der Tapferen und Freien. In einem eher peinlichen Fall. Um seine mutmaßliche Kurz-Kopulation mit einer ehemaligen Pornodarstellerin 2006 zu vertuschen, war ihr von seinem Team in der Kampagne des Jahres 2016 Schweigegeld zugeschoben worden. Der Verdacht, der zu dem Prozess führte: Es waren missbräuchlich verwendete Mittel. Zwölf Geschworene in New York City haben den Populisten dafür nun einstimmig in 34 Punkten für schuldig erklärt.