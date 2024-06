Nehammer lädt zu „Rundem Tisch“ gegen das Verbrenner-Verbot

Der Kanzler steigt ins EU-Wahlkampffinale ein: Am Montag wird Karl Nehammer mit dem steirischen Landeshauptmann und Wirtschaftsvertretern über den „Industriestandort Europa“ und seine Ablehnung des Verbrenner-Verbots reden.

Der ÖVP steht bei der Europawahl am 9. Juni ein herber Verlust bevor, Umfragen prognostizieren der Kanzlerpartei derzeit sogar ein zweistelliges Minus. Nun steigt auch der Bundeskanzler und ÖVP-Chef stärker in den Wahlkampf ein – und zwar mit dem zentralen Wahlkampfthema der Türkisen: dem Kampf gegen Regulierungen auf EU-Ebene.

Wie das Kanzleramt am Wochenende verkündete, wird Karl Nehammer am Montag einen „Runden Tisch“ abhalten, schließlich gehe es bei der EU-Wahl um eine „Weichenstellung für Industriestandort Europa“, heißt es. „Die Überregulierung und Verbote führen dazu, dass der Standort Europa immer unattraktiver wird“, wird im Kanzleramt erklärt, und vor allem die heimische „Auto- und Zulieferindustrie“ sei deshalb „stark unter Druck geraten“.

Nehammer werde daher am Montag mit dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), Wirtschaftsminister Martin Kocher sowie Wirtschaftsvertretern von Magna, BMW & Co über die Rahmenbedingungen der Autoindustrie reden. In der Steiermark – die ebenfalls heuer wählt – spielt die Autoindustrie eine traditionell große Rolle. „Wir sagen JA zum Auto. Das heißt JA zu über hundert tausend Arbeitsplätzen, JA zu Innovation und Forschung, JA zu unserem Wirtschaftsstandort“, richtet Nehammer aus. „Allerdings legen die EU-Regelungen zum Verbrenner-Aus derzeit der Autoindustrie die Fesseln an“, deshalb wolle er sich „mit aller Kraft dagegenstemmen“. (red.)