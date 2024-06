Nach 58 Jahren könnte der Rekordmann der Champions League eingeholt werden. Schon klar ist vor dem Finale heute Abend: Die Bestmarke bleibt in den Händen eines Real-Madrid-Stars.

Sind Ihnen die pfeilschnellen Finten eines gewissen Franciso „Paco“ Gento erinnerlich? Kein Fußballer hat den Europacup der Landesmeister, der inzwischen als Uefa Champions League firmiert, so oft gewonnen wie der legendäre Spanier: sechs Mal triumphierte er von 1956 bis 1966 mit Real Madrid, 2022 starb er als Ehrenpräsident des Klubs im Alter von 88 Jahren. Nun, nach 58 Jahren, könnte die einsam an der Spitze der Champions-League-Rekordliste thronende Real-Legende Gesellschaft bekommen.

Gleich vier Profis, die heute Abend (21 Uhr, live Servus TV, Sky, Dazn, ZDF) im Finale im Kader von Real Madrid stehen, halten schon bei fünf Titel: die beiden Mittelfeld-Regisseure Luka Modrić und Toni Kroos, außerdem die Abwehrrecken Nacho und Dani Carvajal.

Schließen sie zu ihrem Vorgänger Paco Gento auf, würde das auch eine bemerkenswerte Erfolgsära der Madrilenen krönen: Real bestreitet gegen Borussia Dortmund heute schon das sechste CL-Finale innerhalb von zehn Jahren, spielt dabei um den insgesamt 15. Titel des Vereins, auch das ist überlegener Rekord (auf Platz zwei folgt AC Milan mit sieben Titeln).

Inbegriff der Routine: Real-Trainer Carlo Ancelotti. APA

Diese Historie verschafft den Spaniern seit Jahren eine Art Nimbus der Unbesiegbarkeit in diesem Bewerb, allzu oft standen sie in der Champions League schon vor dem sicheren Aus, und doch gingen sie am Ende noch als Sieger vom Platz. Im erlauchten Kreis der fünffachen CL-Titelträger, insgesamt 18 Spieler gelang dieses Kunststück, befinden sich auch nur zwei Fußballer, die keinen ihrer Titel im Dress von Real Madrid gewannen: die italienischen Abwehr-Legenden Paolo Maldini und Alessandro Costacurta waren jeweils fünf Mal mit Milan erfolgreich, zwischen 1989 und 2007.

Zwei dieser Milan-Titel (2003, 2007) gehen auch auf das Konto von Trainer Carlo Ancelotti, zwei weitere Titel gewann er an der Seitenlinie von Real Madrid (2014, 2022). Der Italiener, 64, ist damit alleiniger CL-Rekordhalter unter den Trainern – und der Inbegriff der Routine in der Coachingzone. Vor dem heutigen Anpfiff und seinem nächsten Titelanlauf erklärte der Real-Trainer seine Gepflogenheiten an einem solchen Finaltag: „Ich werde wieder Lachs, Pasta und Brokkoli essen. Und danach für eine Stunde ein Schläfchen machen. Am Nachmittag, wenn alle Gedanken auf das Spiel fokussiert sind, werde ich nervös. Dann steigt mein Herzschlag auf 120 Schläge pro Minute. Aber wenn das Spiel beginnt, bin ich wieder ruhig.“ (joe)