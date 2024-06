Die Verwandlung der Champions League

Weil das Schreckgespenst einer Konkurrenzliga nicht verschwinden will, reagierte die Uefa und reformierte ihre „Cash Cow“, die Champions League. Ab der Saison 2024/25 gibt es dann 36 statt 32 Klubs, aber keine Gruppen mehr, sondern ein Ligaformat.

Noch ehe Real Madrid und Dortmund den Gewinner der laufenden Champions-League-Saison in London ermitteln konnten, waren in Europas Klubfußball bereits alle Augen auf die nächste Spielzeit gerichtet. Dann greifen die Reformen der Fußballunion Uefa, die als Reaktion auf eine drohende Super League ihre „Königsklasse“ einer weitreichenden Neuerung unterzogen hat. Dann sind statt 32 Klubs 36 am Start, und es gibt keine Gruppen mehr, sondern ein Ligaformat mit jeweils vier Heim- und Auswärtsspielen.

Seit 1955 erlebt der Europacup fortlaufend Veränderungen, die in der Gegenwart zielen jedoch zumeist auf Maximierung von Bewerben, Klubs und Gewinnen ab. Im neuen Format werden die Teams zuerst auch keine Hin- und Rückspiele erleben, sondern gegen acht unterschiedliche Gegner antreten. Die Top acht qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Klubs auf den Rängen neun bis 24 veranstalten ein Play-off mit Hin- und Rückspiel für den Aufstieg. Für Mannschaften ab Platz 25 ist die Europacup-Saison vorbei, sie spielen nicht wie bisher in der Europa League weiter.

Um tunlichst alle an Bord zu wissen, wurden alle Startgelder auf jeweils 18,62 Mio. Euro erhöht. Doch die Kritik will nicht verstummen, denn am eigentlich Problem wurde freilich nicht gerüttelt. Seit Jahren kritisieren kleinere Ligen und ihre Vertreter, dass das Geld zu stark in Richtung weniger großer Klubs aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich fließt. Sie in der Champions League zu wissen, sorgt vor, sie in einer möglichen Super League dulden zu müssen. Die Ungleichheit der nationalen Ligen werde dadurch verstärkt, sie äußert sich auch in unterschiedlich fixen Startplätzen.

Und Österreich?

Sturm Graz hat als Meister in der neuen Saison den Luxus, als vorerst letzter Bundesligist einen Fixplatz zu haben. Die Auslosung der Gruppenphase am 29. August verspricht große Gegner. Wo werden die „Schwoazen“ jedoch spielen? Fix ist, dass die CL-Hymne jedenfalls nicht in Graz ertönen wird, das Stadion entspricht nicht den Vorgaben. Als Ausweichort werden Klagenfurt und Wien kolportiert. Salzburg muss sich indes bei Atalanta Bergamo bedanken. Weil der Europa-League-Sieger die Serie A in den Top vier beenden wird, muss man in diesem Sommer nicht in der zweiten, sondern erst in der dritten von vier Qualifikationsrunden ab 6./7. August einsteigen.