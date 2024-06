Die grüne Schilling-Reserve: Wer ist Thomas Waitz?

Im gebeutelten EU-Wahlkampf der Grünen rückt der bisher kaum bekannte Thomas Waitz in den Fokus. Der Biobauer hat langjährige EU-Erfahrung. Wer ist der Mann hinter Lena Schilling? Und was will er?

Eine schmelzende Welt-Eiskugel am Stiel ziert das T-Shirt von Thomas Waitz, das er stolz unter seinem Pulli hervorstreckt, auf dem „Team Klima“ zu lesen ist. Seine grasgrünen Schuhe haben dieselbe Farbe wie das Schild, das er dabei in die Höhe streckt, „Fürs Klima gegen rechts“ steht darauf. Das Outfit des Zweiten auf der grünen EU-Wahlliste ist an diesem Freitag dem Setting angepasst. Dazu passt der Habitus eines steirischen Biobauers, den der gebürtige Wiener sonst gern im Trachtensakko ausstrahlt, nicht ganz. Es ist deshalb dem eines Klimaaktivisten gewichen, denn an diesem Nachmittag ist österreichweiter Klimastreik angesagt.

Waitz ist zum Auftakt mit Spitzenkandidatin Lena Schilling und der Listendritten, Ines Vukajlović, in den Wiener Votivpark gekommen. „Re-na-tu-rier-en statt be-to-nier-en!“, wird ringsum skandiert. Die grünen Abgeordneten Lukas Hammer und Georg Bürstmayr sind ebenso wie Wiens Parteichef Peter Kraus zugegen, Leonore Gewessler wird bei der Abschlusskundgebung am Heldenplatz erwartet. Reden halten wird von ihnen aber niemand. Man wolle sich nicht in den Vordergrund drängen. Neun Tage vor der EU-Wahl ist man dort aber ohnehin. Kameras und Fotografen scharen sich um die grüne Clique, die dafür gerne posiert. „So, Kinder, Familienfoto!“, ruft Schilling lachend, als sie sich zwischen Waitz und Vukajlović in Pose wirft.