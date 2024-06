Sie mögen das als Glaubwürdigkeitsproblem sehen, ich sehe es so: Das Asylthema betrifft nationale und internationale Verantwortung. Flüchtlingsströme werden durch politische Einflüsse oft massiv international gesteuert. Wir wissen derzeit etwa, dass syrische Staatsbürger, die es bis nach Österreich schaffen, überwiegend aus Flüchtlingslagern kommen – nicht aus Syrien. Da muss man einfach Maßnahmen setzen, da muss man Deals mit Ländern machen, in denen diese Lager sind. Und da halte ich nichts davon, wenn man, wie die FPÖ, noch Öl ins Feuer gießt und am Viktor-Adler-Markt oder sonst wo laut schreit. Das wird keinen einzigen Menschen davon abhalten, nach Österreich zu kommen und um Asyl anzusuchen. Das geht nur mit Grenzkontrollen, schnellen Verfahren, Zusammenarbeit mit sicheren Drittstaaten – eben ein Bündel an Maßnahmen.