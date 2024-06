Mit Günter Bresnik bei den French Open: Das Gesetz des Dschungels

Als Tennistrainer bereist der Wiener seit über 30 Jahren die Welt. Warum Paris besonders und echte Freundschaften in diesem Wanderzirkus rar sind.

Es ist eine „kleine Ewigkeit“ her, wie Günter Bresnik selbst sagt, dieses erste Mal in Roland Garros. Die Erinnerungen an die Premiere sind verschwommen, aber nicht verschwunden. Damals hatte der als Tennistrainer noch völlig unbekannte Bresnik „den Skoffi“ nach Paris, zum größten Sandplatzturnier der Welt, begleitet. Wenn Bresnik vom „Skoffi“ spricht, dann meint er den Kärntner Horst Skoff, neben Thomas Muster Ende der Achtzigerjahre Österreichs bester Tennisspieler. Für Bresnik war in diesem Jahr 1988 alles neu. Alles aufregend. „Grand-Slam-Turniere“, sagt er, „sind ja nicht nur für einen Spieler, sondern auch für einen Trainer das Schönste.“

Die French Open im Mai wurden für den gebürtigen Wiener bald zu einem Fixpunkt im Kalender. Wieder und wieder zog es ihn beruflich nach Paris. Seine Arbeitgeber hießen Henri Leconte, Stefan Koubek, Dominic Thiem, Ernests Gulbis oder Gael Monfils. „Ich habe kaum ein Jahr verpasst.“ Dieses Jahr begleitete er den Kasachen Alexander Schewtschenko – er scheiterte in der zweiten Runde an Ofner-Bezwinger Corentin Moutet – und brachte die x-te Turnierakkreditierung mit nach Hause.

Seit über drei Jahrzehnten Teil der Tennistour: Günter Bresnik. Clemens Fabry

Mittlerweile seien es „wahrscheinlich über 100“ dieser Akkreditierungen allein von den vier Grand Slams. Bresnik selbst mache sich nichts aus den Plastikkarten, die während eines Turniers wie Medaillen um die Hälse von Spielern, Trainern, Turniermitarbeitern oder Journalisten hängen. „Meine Frau hebt sie trotzdem für mich auf. Ich finde sie dann meistens Wochen oder Jahre später in einer Lade wieder.“