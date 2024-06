Drucken

Vorlesen Hauptbild • Elias Resinger ist Strategieberater bei Peter May Family Business Consulting, die im deutschsprachigen Raum als die erste Adresse für Familienunternehmen gilt. Resinger begleitet in Nachfolge- und Konfliktsituationen und entwickelt Inhaberstrategien und Familienverfassungen. • Clemens Fabry

Wenn in Familienunternehmen die nächste Generation übernimmt, ist Elias Resinger (39) oft dabei. Er weiß, worauf es bei der Übernahme ankommt und was die junge Generation verändern will.

Österreichs Familienunternehmen feh­len die Nachfolger. Erstmals kann es laut einer Erhebung sein, dass mehr Unternehmen außerhalb als innerhalb der Familie übergeben werden. Warum?

Elias Resinger: Das hat viele Gründe. Es ist unumstritten, dass das Übertragen auf die Folgegeneration sehr herausfordernd ist. Denn das hat selbst der erfahrenste Unternehmer in der Regel vorher noch nie gemacht. Deswegen ist es umso wichtiger, diesen Schritt sorgfältig zu planen und durchzuführen. Und selbst das kann aus verschiedensten Gründen nicht funktionieren.

Was sind die Gründe dafür?

Oft kann der Gründer einfach nicht loslassen, oder der Übertragende traut es seinen Nachfolgern nicht zu. Es kann aber auch sein, dass die Nachfolger gar nicht wollen, weil sie ihren eigenen Weg gehen. Auch Zerwürfnisse unter den potenziellen Nachfolgern können zum Problem werden. Es gibt aber auch einfach immer weniger junge Menschen. Dann sieht man sich nach Fremden um. Junge haben oft auch ein ganz anderes Wertegerüst und einen anderen Purpose-Gedanken, der oft mit dem Jetztstand der Firma nicht vereinbar ist. Oft fehlt also auch die Identifikation, wenn das Unternehmen in einer Industrie tätig ist, die nicht nachhaltig ist. Vielen Jungen ist das in letzter Zeit wichtig.

