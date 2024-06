Über Steuern und Geduld: Was erfahrene Bitcoiner raten

Drucken

Sparpläne, viel Geduld, einen spielerischen Zugang zu dem Thema und steuerliche Alt- und Neubestände trennen – das empfehlen Bitcoin-Experten potenziellen Neueinsteigern.

In einem Kaffeehaus hat Peter Kotauczek im Jahr 2012 für seine IT-Firma Beko 300 Bitcoin im Gegenwert von ein paar tausend Euro erworben. Heute wären das 19 Millionen Euro, doch seit einem Firmenumzug ist der Zettel mit den Zugangsdaten unauffindbar. Die Frage, was mit „dormant bitcoin addresses“ (schlafenden Bitcoin-Adressen) passieren wird, also solchen, zu denen keiner mehr den Schlüssel hat, interessiert Kotauczek daher. Es gibt inzwischen sogar einen Markt dafür, solche Bitcoin werden zu zwei bis drei Prozent des Marktwerts gehandelt. Das ist dem IT-Experten zu wenig.

Gerichte könnten solche Bitcoin einmal jemandem zuerkennen, meint Kotauczek. Und der könnte sie zwar nicht bewegen, sie aber als Sicherheit einsetzen oder sonst etwas damit tun. Das habe auch Craig Wright erreichen wollen, jener Australier, der sich fälschlich als Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ausgegeben hatte. Auch Staaten könnten solche Bitcoin beschlagnahmen.

Nicht zu ernst nehmen