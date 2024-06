Christoph Brückner: »Schokolade geht auf TikTok immer«

Glauben Sie? Ja, vielleicht. Ich habe so viele Schwielen von der Arbeit. Hauptberuflich arbeite ich für die Gemeinde Wölbling. Ich mache alles, was gerade zu tun ist. Ich bin Bademeister, Kindergarten-Busfahrer, ich leere die Mistkübel aus, mache Malerarbeiten, mähe den Rasen. Mir taugt, dass es so abwechslungsreich ist, ich bin mir auch für nichts zu schade.