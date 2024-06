Die Frau erleidet schwere Kopfverletzungen. Reanimierungsversuche der Rettungskräfte scheitern.

Eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen in Kärnten ist am Samstag gegen 11.00 Uhr über die Kellerstiege eines Einfamilienhauses gestürzt und hat dabei sehr schwere Kopfverletzungen erlitten. Obwohl die Rettungskräfte sie noch lange versuchten zu reanimieren, scheiterten sie. Die Frau starb noch am Unfallort, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung mit.