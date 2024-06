Transparente Innenarchitektur sollte Grenzen kennen.

Ich war in einem sehr feinen Lokal, aber der Strom funktionierte nur in der einen Hälfte des Raumes. Einige Tische standen im künstlichen Licht, die anderen wurden mit Kerzenschein romantisiert. Die Gäste konnten sich also entscheiden: Wie viel vom Gegenüber will ich heute Abend sehen? Interessant war der Weg Richtung Toilette, weil auch stromlos.