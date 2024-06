Nach 731 Jahren geht die Geschichte des Trappistenordens im oberösterreichischen Engelhartszell zu Ende. Damit steht auch die Zukunft des Stifts Engelszell auf dem Spiel. Eine Frau hat nun bis Ende des Jahres Zeit, das Stift zu retten.

Zu Gott führen viele Wege – einer der schönsten aber führt über die oberösterreichische Lan­desstraße 130, die Nibelungen-Straße. Man fährt durch Wälder, über sanfte Hügel, vorbei an der Burgruine Stauf, an der Schlögener Schlinge, wo sich – egal, an welchem Wochentag – die Menschen drängen, man fährt entlang der Donau, und irgendwann sieht man zur Linken bei der Ortseinfahrt Engelhartszell ein beeindruckendes Stift.

Seit 1764 ragt der 76 Meter hohe Turm des Stifts Engelszell in den Himmel, noch viel länger, seit 1293, gibt es hier ein Trappistenkloster. Am Ende des Jahres wird der Turm zwar weiterhin, wie die vergangenen 260 Jahre, in den Himmel ragen, aber das Trappistenkloster wird es nicht mehr geben.

Nach 731 Jahren wird der einzige österreichische Trappistenorden, ja, der einzig verbliebene deutschsprachige Trappistenorden aufgelöst. Und sein Ende bedeutet auch das Ende von Stift Engelszell.