Mordprozess gegen 63-jährigen Wiener

Ein 63-jähriger Mann muss sich in Wien vor Gericht verantworten, weil er aus Angst verlassen zu werden, seine 30 Jahre jüngere Freundin erstochen haben soll.

Weil er im Herbst 2023 in Wien-Liesing seine um fast 30 Jahre jüngere Lebensgefährtin erstochen haben soll, muss sich ein 63-Jähriger am Dienstag wegen Mordes am Landesgericht verantworten. Er dürfte der Frau vorgespielt gehabt haben, dass es sich bei ihm um einen wohlhabenden, in gesicherten Verhältnissen lebenden Mann handelte. Als diese Fassade zu bröckeln begann - er war in Wahrheit verschuldet - und er befürchtete, sie könnte ihn verlassen, verfasste er Abschiedsbriefe.

Diesen zufolge hatte der Mann geplant, zunächst seine Partnerin, dann den gemeinsamen Hund und am Ende sich selbst zu töten. Am 5. Oktober ging er mit einem Messer in der Doppelhaus-Hälfte, in der das Paar lebte, auf seine Lebensgefährtin los, wobei er ihr eine Vielzahl an Stich- und Schnittwunden zufügte. Dann stach er in Tötungsabsicht auf den Hund ein, wurde von dem Tier jedoch gebissen. In dieser Situation soll der 63-Jährige bemerkt haben, dass die Frau noch lebte, worauf er ihr laut Anklage eine letztlich tödliche Schnittverletzung im Bereich der Kehlkopfs beibrachte.

Anschließend wollte er sich selbst töten. Als sich Rettungskräfte, die von Angehörigen des 63-Jährigen alarmiert worden waren, weil sie sich nach Erhalt seiner Textnachrichten Sorgen machten, Zutritt ins Haus verschafft hatten, fanden sie ihn jedoch lebend vor. Während für seine Lebensgefährtin jede Hilfe zu spät kam, waren die Schnittverletzungen beim Mann nicht unmittelbar lebensbedrohlich.