Die „Trilogie der Sommerfrische“ als Schlager für Fortgeschrittene

Carlo Goldonis Meisterdrama wurde von Janusz Kica höchst musikalisch und mit viel Gefühl für dessen Ambiguitäten inszeniert. Das große Ensemble überzeugte von Beginn an mit einfallsreichem Klamauk. Am Ende setzte jedoch fast tragische Ermattung ein.

Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? Wenn in italienischen Stücken des 18. Jahrhunderts vorgeführt wird, dass es vor allem um Geld oder Liebe geht, scheint diese Frage müßig. Alles ist möglich in solch einer Lotterie! Carlo Goldoni hat dies in seiner „Trilogia della villeggiatura“ von 1761 jedenfalls beherzigt. Fast allen mangelt es bei ihm an pekuniären Mitteln, fast alle haben einen Überschuss an romantischen Trieben. Und weit und breit keine Mama, bei der sich die Protagonisten ausweinen können! Nur ein leicht manipulierbarer Vater, eine lebenslustige Tante und ein geiziger reicher Onkel bilden die Verwandtschaft.