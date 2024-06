Joel Schwärzler und die Pariser Feuertaufe

Joel Schwärzler, 18, möchte seine Juniorenkarriere mit dem French-Open-Titel krönen. Überbewerten sollte man das Abschneiden in Paris aber ohnehin nicht.

Es gibt ein Idealszenario im Kopf von Joel Schwärzler. Wenn am Samstagnachmittag in Paris das Finale der Junioren steigt, möchte der Vorarlberger den sechsten Sieg in sechs Tagen eingefahren haben. Nur dann wäre die Mission erfüllt. Seine Karriere als Jugendlicher am Höhepunkt mit einem Schlag zu Ende.

Vor seinem Auftaktmatch am Montag in Roland Garros gegen den erst 15-jährigen US-Amerikaner Jack Kennedy sagt der drei Jahre ältere: „Ich habe ein klares Ziel: Ich will dieses Turnier gewinnen.“

Es gibt natürlich gute Gründe für Schwärzlers Selbstvertrauen und seine Rolle als vielleicht aussichtsreichsten Titelanwärter am Bois de Boulogne. Zwar sind die French Open sein erstes Jugendturnier 2024 und er vor allem deshalb seit Montag hinter dem Japaner Rei Sakamoto „nur“ noch die Nummer zwei der Welt, Schwärzlers Ruf als großes Talent eilt ihm aber schon länger voraus.