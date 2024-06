Die Ära des „blonden Metronoms“

Der 15. Titel steht geradezu sinnbildlich für die Erfolgsära von Real Madrid – und damit vor allem auch für die einzigartige Spielweise von Ausnahmekönner Toni Kroos.

London. Real Madrid feierte nach dem 15. Triumph in der Champions League mehr Toni Kroos als den Titel an sich. Angesichts der Zuneigung, die dem Mittelfeldakteur bei der Siegerehrung zuteil wurde, wirkte es bisweilen so, als wäre Kroos die Trophäe gewesen und nicht der Henkelpokal. Jeder wollte ihm nach seinem 465. Match für Real und letzten Pflichtspiel im Klubfußball, einem 2:0 gegen Borussia Dortmund, so nah wie möglich sein. Alle Spieler und Betreuer umarmten ihn derart lang, dass der Eindruck entstand, sie wollten ihn nicht gehen lassen.

Die Mannschaft warf ihn mehrmals in die Luft, fast so hoch wie der Stahlbogen über dem Wembley­Stadion. Als Kroos die Fußballwelt wie ein König von oben sah, zeigte er mit den Fingern nach unten auf sein Team. Er hat sich stets als Mannschaftsspieler verstanden. Auch deshalb wird er bei Real nicht bloß geschätzt, sondern verehrt. Schon bei seiner Auswechslung in der 86. Spielminute rannten die Kollegen auf den Deutschen zu und bildeten ein ähnliches Spalier, wie sie es schon bei der offiziellen Verabschiedung im letzten Saisonheimspiel getan hatten.

Sichtlich gerührt, wie man Kroos sonst nie sieht, nahm der Weltmeister von 2014 die Ovationen entgegen, verließ danach den Platz – und kehrte nur noch einmal zurück, um sich die Medaille für seinen sechsten Champions-League-Sieg abzuholen. Damit egalisierte er zusammen mit seinen Teamkollegen Dani Carvajal, Nacho und Luka Modrić die Allzeitbestmarke der Real-Legende Paco Gento.

Leidensfähigkeit