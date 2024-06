Wer sind sie und wie wählen Wiens EU-Bürger?

230.000 Nicht-Österreicher sind in Wien am 9. Juni wahlberechtigt.

In Wien sind am 9. Juni 230.000 EU-Bürger, die hier leben, wahlberechtigt. Wie ticken sie politisch? Wo leben sie? Eine Spurensuche.

Wien. Sie sind ein entscheidender Faktor bei der EU-Wahl auf Wiener Boden. Die Rede ist von den 286.000 EU-Staatsbürgern, die in der Bundeshauptstadt leben – etwa 230.000 davon sind am 9. Juni wahlberechtigt. Das entspricht etwa 14,5 Prozent der Wiener Wahlberechtigten. Sie können, sofern sie in Wien hauptgemeldet sind, die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlament wählen. Doch wie ticken die Wiener EU-Bürger politisch? Wen wählen sie? Wo leben sie in Wien? Und was ist über diese Gruppe bekannt?