Gaza-Krieg: Das Pokern um den Friedensplan

Geflüchtete Palästinenser in einem Flüchtlingslager nahe der umkämpften Stadt Rafah. APA/AFP/Eyad Baba

Der Vorschlag des US-Präsidenten gilt als aussichtsreich. Doch Israel und die Hamas zögern noch mit Zustimmung.

Fast acht Monate hat es gedauert, bis die USA im Gaza-Krieg ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen haben. Präsident Joe Biden will den Krieg im Nahen Osten mit einem Plan beenden, der Positionen von Israel und Hamas miteinander verbindet. Die Initiative ist der bisher aussichtsreichste Versuch, nach 36.000 Toten und der Verwüstung des Gazastreifens die Waffen zum Schweigen zu bringen. Doch die Kriegsparteien zögern mit ihrer Zustimmung, weil sie in abschließenden Gesprächen über eine Waffenruhe mehr herausholen wollen, als Biden ihnen zugesteht.