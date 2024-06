Hochwasser in Süddeutschland: Noch keine Entspannung in Sicht

Ein Jahrhunderthochwasser holte Teile Bayerns und Baden-Württembergs ein. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, es gibt Vermisste. Neue Gewitter werden erwartet.

Der Katastrophenalarm war schon ausgerufen, als in der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm noch zwei Dämme brachen. Luftbilder aus einigen Stadtteilen zeigen Baumkronen und Dächer, rundherum ist alles von schlammigem Wasser überflutet. In der Nacht auf Sonntag waren vier Feuerwehrmänner mit einem Schlauchboot zu einem Rettungseinsatz auf der Ilm unterwegs, als das Boot kenterte. Einer der Männer konnte in den frühen Morgenstunden nur mehr tot geborgen werden – der 42-Jährige ist das erste Todesopfer der Hochwasserkatastrophe im Süden Deutschlands.

Seit Tagen regnet es in der Region, bis Sonntagnachmittag zeichnete sich keine Entspannung ab, sondern wurden weitere Gewitter erwartet. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist die Region südlich des Mains bis zur Donau betroffen, dort wurden Niederschlagsmengen von 25 Litern pro Quadratmeter erwartet, teilweise auch mehr. Insgesamt zählt Pfaffenhofen zu den besonders betroffenen Landkreisen, wo Dutzende Einwohner evakuiert werden mussten, auch zwei Seniorenheime – und wo akuter Stromausfall drohte, nachdem das Umspannwerk in der Ortschaft Reichertshofen überflutet worden war. Reichertshofen galt bis Sonntag als kaum mehr zugänglich, die Feuerwehr konnte ihren Einsatz zeitweise nicht mehr ausführen.

Rund um Reichertshofen machten sich Vizekanzler Robert Habeck und Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, ein Bild von der Flutkatastrophe. „Wenn Sie den Handyalarm bekommen und die Aufforderung rauszugehen, zu evakuieren: nicht noch den Koffer packen“, mahnte Söder, „sondern in Moment rausgehen.“ Es gehe um Leib und Leben. Vermisst wird im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine 43-jährige Frau, die sich während des Hochwassers in ihrem Keller befand.

Donau: Pegelstand steigt

Im Landkreis Günzburg war, wie in anderen Regionen auch, von einem Jahrhunderthochwasser die Rede. Die Donau und die Günz schwollen gefährlich an, auch hier kam es zu Evakuierungen. Seit Sonntagnacht wird ein 22-jähriger Feuerwehrmann vermisst, dessen Boot während eines Einsatzes kenterte. Mit Booten und Hubschraubern suchten Einsatzkräfte den ganzen Sonntag nach dem jungen Mann. Der Pegelstand der Donau erreichte am Sonntag 7,7 Meter, wobei bis zum Dienstag ein noch höherer Pegelstand, bis zu neun Meter, erwartet wird. Die höchste Meldestufe wird bei 8,5 Metern erreicht. Für Passau, die Stadt an drei Flüssen, heißt der hohe Pegelstand höchste Alarmbereitschaft.

Insgesamt sind Markus Söder zufolge 40.000 Einsatzkräfte in Bayern unterwegs, die Bundeswehr schickte 800 Soldaten in die betroffene Region. Es sei wichtig, „die Ablösungen gut zu organisieren“, sagte Söder, um Übermüdung der Helfer zu vermeiden. In Baden-Württemberg – in Schwäbisch Gmünd – entgleisten nach einem Erdrutsch zwei ICE-Waggons, doch überschlug sich der Zug nicht; verletzt wurde niemand. An Bahnfahrten war in Teilen Süddeutschlands am Sonntag nicht zu denken. Zahlreiche Züge fielen zwischen München, Stuttgart und Augsburg aus, betroffen waren auch Züge nach Bregenz und Zürich. Aber auch die A9 war wegen Überflutung gesperrt.

Im Landkreis Augsburg wurden Samstagabend die Evakuierungsaufrufe noch ausgeweitet – vor allem galt das für die Kommunen am Fluss Schmutter. In der Augsburger Messe wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Aufgrund der Gewitter, die für die kommenden Tage vorhergesagt werden, wird eine Verlagerung der Hochwasserlage nach Niederbayern und Oberpfalz erwartet.

Fischach in der Nähe von Augsburg, Bayern. Imago / Michael Bihlmayer

Indessen rechnete der Deutsche Wetterdienst vor, dass in manchen Ortschaften an einem Tag so viel Regen fiel wie sonst in einem Monat: In Kißleg, Baden-Württemberg, waren es am Freitag 130 Liter pro Quadratmeter, während der monatliche Durchschnitt 118 Liter beträgt. In Bayern führte der Dauerregen zu Pegelständen, wie sie statistisch gesehen nur einmal in hundert Jahren erreicht werden. So führten in der Nacht zu Sonntag die Flüsse Günz, Memminger Ach, Kammel, Mindel, Paar und Maisach so viel Wasser wie bei einem Jahrhunderthochwasser.

In Hessen stieg der Pegel am Rhein und bedingte Überflutungen von Kellern sowie einer Autobahn. Am Sonntag war in Worms und Mainz die Meldestufe eins erreicht, jedoch fand diese Steigerung des Pegels innerhalb kürzester Zeit statt – und vorerst zeichnete sich keine Entspannung ab. (duö/ag.)