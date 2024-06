Stillstand hätten wir auch kürzer haben können

Der Streit um die Abhängigkeit von russischem Gas zeigt einmal mehr: In den großen, offenen Fragen sind ÖVP und Grüne über Kreuz, an Meilensteine glaubt mittlerweile kaum noch jemand. So könnten die vier Monate bis zur Wahl verdammt lang werden.

Am kommenden Sonntag wählt Österreich seine Vertreter für das EU-Parlament – und zwar nur für das EU-Parlament. Zu Jahresbeginn war das keineswegs so klar: Da liebäugelten vor allem in der ÖVP nicht wenige mit einer Vorverlegung der Nationalratswahl, und zwar am besten auf den 9. Juni, also den kommenden Sonntag.

Doch aus dem Superwahltag im Superwahljahr wurde nichts, Türkis-Grün beschwor mantraartig, bis zum Schluss weiterarbeiten zu wollen (angenehmer Nebeneffekt: so braucht man nicht Postenbesetzungen wie den EU-Kommissar künftigen Regierungen zu überlassen).

Allein: Viele Großprojekte gab es seither nicht. Und in den letzten vier Monaten bis zur Wahl rechnet in der Regierung auch kaum noch jemand mit solchen. Vom Klimaschutzgesetz bis zur Bodenschutz-Reform, vom Sicherheitspaket für die Überwachung von Messenger-Diensten bis zum Bundesstaatsanwalt ist man sich lediglich darüber einig, uneinig zu sein. Das vergangene Wochenende lieferte ein eindrückliches Beispiel, als einmal mehr der Umstand für Kritik sorgte, dass Österreich auch zweieinhalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nahezu ausschließlich russisches Gas importiert – obwohl man immer wieder den Ausstieg versprach. Laut offiziellen Quellen kamen im März 93 Prozent der Gas-Importe aus Russland, die Importmenge entsprach ziemlich genau jener vor Kriegsbeginn. Die Grünen erklären nun stets, dass sie der ÖVP schon vor Wochen einen Gesetzesentwurf geschickt hätten, mit dem Energieversorger zur Diversifikation verpflichtet würden, damit der Ausstieg aus russischem Gas gelinge. Von der ÖVP hört man dazu wenig. Und auch bei diesem Vorhaben deutet derzeit wenig darauf hin, dass noch etwas daraus wird.

Sollte Türkis-Grün wirklich nur mehr im Dauerwahlkampf ausdienen wollen, sollten große Beschlüsse wirklich nicht mehr gelingen, dann wäre es besser gewesen, am Sonntag nicht bloß die heimischen EU-Mandatare zu wählen.