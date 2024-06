Österreich lehnte 2023 mehr Visaanträge von Russen als vor Krieg ab

Blick auf den Kreml in Moskau (c) imago/Konstanin Kokoshkin

Mit einer Ablehnungsrate von 26,4 Prozent liegt Österreich im Spitzenfeld: Höhere Raten verzeichneten nur Malta, Estland und Schweden - wobei die Konsularbediensteten dort deutlich weniger Anträge zu bearbeiten hatten.

Die österreichische Botschaft in Moskau zählte laut einer EU-Statistik 2023 in Russland zu den Spitzenreitern bei der Ablehnung von Anträgen für kurzfristige Schengen-Visa. Im Außenministerium in Wien begründete man dies mit im Vergleich zu anderen Schengenstaaten häufigeren Anträgen von Personen, die die Voraussetzung für die Visaerteilung nicht erfüllten. Plausibler erscheint freilich eine striktere Interpretation des EU-Visakodex durch Österreich.

6092 Anträge auf kurzfristige Schengen-Visa sind 2023 in der österreichischen Botschaft in Moskau gestellt worden, 4484 Sichtvermerke wurden ausgestellt und 1608 nicht ausgestellt, resultiert aus der im Mai veröffentlichten Statistik der EU-Kommission. Mit der Ablehnungsrate von 26,4 Prozent liegt Österreich im Spitzenfeld: Höhere Raten verzeichneten nur Malta (34,5 Prozent), Estland (31,9 Prozent) und Schweden (28,4 Prozent) - wobei die Konsularbediensteten diese drei Staaten jeweils deutlich weniger Anträge als ihre österreichischen Kolleginnen und Kollegen zu bearbeiten hatten.

Dreimal so viele Ablehnungen

Im Vergleich mit dem letzten aus europäischer Perspektive „normalen“ Jahr vor Pandemie und Ukraine-Krieg, 2019, wird zudem eine klare Dynamik der österreichischen Visapolitik in Moskau deutlich: Bei merklich weniger Anträgen - 2019 waren es knapp 42.000 gewesen, im vergangenen Jahr nur noch 6000 - stieg der Prozentanteil der an der Botschaft abgelehnten Visaanträge um den Faktor 20, von 1,3 Prozent auf 26,4 Prozent. Deshalb wurden 2023 mit 1600 Fällen selbst in absoluten Zahlen dreimal so viele Anträge abgelehnt wie im historischen Vergleichsjahr.

Teilweise lässt sich diese Steigerung mit der 2022 erfolgten Aussetzung des Visaerleichterungsabkommens der EU mit der Russischen Föderation erklären - nunmehr wenden die Vertretungen aller Schengenstaaten in Russland den allgemeinen Visakodex der EU an. Doch mit der Ausnahme von Estland, das 2022 sein Generalkonsulat in St. Petersburg sowie eine Vertretung im westrussischen Pskow schloss, fiel die Steigerung jeweils deutlich geringer als bei Österreich aus: Bei der deutschen Botschaft und deutschen Konsulaten in Russland stieg die Ablehnungsrate im Vergleichszeitraum etwa von 3,4 auf 20,8 Prozent, bei italienischen Vertretungen von 1,6 auf 6,4 Prozent. Italien vergab 2023 mit 134.000 auch die meisten kurzfristigen Schengenvisa in Russland - in besseren Zeiten waren es 2019 noch knapp 550.000 gewesen.

Keine vergleichbare Vervielfachung

Das Team der österreichischen Botschaft in Moskau prüfe individuell jeden Visaantrag auf Basis aller gesetzlichen Vorgaben, besonders der sanktionsrechtlichen, erläuterte eine Sprecherin des Außenministeriums in Wien. Das vergleichsweise massive Anwachsen der Ablehnungsraten begründete sie damit, dass offensichtlich mehr Personen als bei anderen Vertretungen an der österreichischen Botschaft ein Visum beantragten, die die Voraussetzungen für die Erteilung nicht erfüllten.

Eine plausible Erklärung für einen diesbezüglichen Sonderstatus Österreichs lieferte sie die Diplomatin nicht. Man kann wohl von einer vergleichsweise strengeren Handhabe der EU-Visabestimmungen durch Österreich ausgehen. Eine größere Zahl potenzieller Antragssteller dürfte angesichts strengerer österreichischer Anforderungen ihr Visaglück zuletzt bei anderen Schengen-Vertretungen in Russland gesucht haben.

Während im selben Vergleichszeitraum auch an anderen österreichischen Botschaften tendenziell mehr Visaanträge abgelehnt wurden und die Botschaft im pakistanischen Islamabad mit drei von vier abgelehnten Anträgen die Negativstatistik anführte, gab es jedoch nirgends in den letzten Jahren eine vergleichbare Vervielfachung wie in Russland. Eine im Ansatz ähnliche Dynamik wurde laut der EU-Statistik lediglich in Kasachstan verzeichnet, wo aus unbekannten Gründen die österreichische Botschaft in der Hauptstadt Astana bei vergleichbaren Antragszahlen wie 2019 statt seinerzeit 1,5 Prozent im vergangenen Jahr 21 Prozent der Visaanträge nicht positiv erledigt hat. In einer weiteren ehemaligen Sowjetrepublik, in Aserbaidschan, blieben die Zahlen in den Vergleichsjahren indes nahezu konstant - die Ablehnungsrate betrug hier 2023 lediglich 2,3 Prozent. (APA)