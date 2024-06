Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Nehammer diskutiert Verbrenner-Aus: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft heute einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein, um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Die Weichenstellungen für den Standort Europa müssten jetzt getroffen werden, wurde vorab auf die EU-Wahlen am 9. Juni verwiesen. „Wir sagen ‚Ja‘ zum Auto“ und „zu über hunderttausend Arbeitsplätzen“, wird Nehammer zitiert. Mehr dazu.

Joe Bidens Sohne steht vor Gericht: Im US-Staat Delaware beginnt heute ein Prozess gegen den Präsidentensohn Hunter Biden wegen mutmaßlich illegalen Waffenbesitzes. Der Sohn von Joe Biden wird beschuldigt, im Jahr 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war. Der Präsidentensohn hat auf nicht schuldig plädiert. Im September soll gegen ihn ein Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung folgen.

Ein „Öxit“ käme Österreich teuer: Nach dem Brexit, dem EU-Austritt Großbritanniens, liebäugeln manche Politiker in Europa mit einem ähnlichen Schritt. Österreich käme der Wegfall der EU-Mitgliedschaft teuer, warnt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo): Ein Austritt würde Österreich zwischen 5,3 bis 10,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kosten. Mehr dazu.

Schwer verletzter Polizist in Mannheim gestorben: Der Polizist, der bei dem Messerangriff auf dem Marktplatz in der deutschen Stadt Mannheim attackiert worden war, ist an seinen Verletzungen gestorben. Der Angreifer habe dem 29 Jahre alten Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen, heißt es. „Er wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt“, erlag aber seinen schweren Verletzungen. Mehr dazu.

Angespannte Hochwasserlage in Süddeutschland: Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten Süddeutschlands bleibt trotz einer nächtlichen Entwarnung des Deutschen Wetterdienstes weiter angespannt: Im bayrischen Ebenhausen-Werk bei Reichertshofen ist ein Damm gebrochen. Südöstlich von Stuttgart rief die Stadtverwaltung die Bewohner auf, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. Mehr dazu.

USA machen Druck auf Israel:. „Wir haben die volle Erwartung, dass Israel Ja sagen würde, wenn die Hamas dem Vorschlag zustimmt, der ihnen als israelischer Vorschlag übermittelt wurde“, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, dem Sender ABC News. US-Außenminister Antony Blinken nimmt Israel indirekt in die Pflicht. Indes wird aus Syrien ein - mutmaßlich israelischer - Angriff gemeldet. Mehr dazu im Nahost-Ticker.

Gratis-Klimaticket ab sofort beantragbar: Das kostenlose Klimaticket Österreich für alle 18-Jährigen kann ab heute angefordert werden. Die Gültigkeit beginnt dann am 1. Juli. All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen. Das Ticket gilt ein Jahr - der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden. Mehr dazu.

Mexiko bekommt erste Präsidentin: Nach den von Gewalt überschatteten Wahlen in Mexiko haben die Medien und die Regierungspartei Claudia Sheinbaum zur Siegerin der mexikanischen Präsidentschaftswahlen und damit zur ersten Präsidentin des Landes erklärt. Mehr dazu.

Wie gut kennen Sie Franz Kafka? Heute vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, starb der Schriftsteller. Seither ranken sich Mythen, Legenden und Klischees um den Weltliteraten. Testen Sie Ihr Wissen: