Am Montag wurde in Bayern die Leiche einer 43-Jährigen entdeckt. Weiterhin werden in der Region Gewitter mit viel Regen erwarte. Schüler bleiben sicherheitshalber zu Hause. Der Bahnverkehr ist stark beeinträchtigt, der Rhein für den Wasserverkehr teils gesperrt.

Das Hochwasser hat sich in einigen Gebieten Süddeutschlands Montagfrüh zugespitzt. Besonders kritisch war die Lage in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb im Bundesland Baden-Württemberg. Nach tagelangem Dauerregen sind in vielen Gegenden Baden-Württembergs und Bayerns Flüsse über die Ufer getreten, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind im Einsatz. Am Montag wurde in Bayern die Leiche einer 43-Jährigen entdeckt.

Laut Deutschem Wetterdienst kann es auch zum Wochenbeginn wieder kräftige Gewitter und Starkregen geben. Am Montag wurden vor allem in der Region nahe Stuttgart Häuser evakuiert. In Bayern gab auch der Hochwassernachrichtendienst längst noch keine Entwarnung: Zwar gehen an den Zuflüssen zur Donau die Fluten vielerorts langsam zurück, nun trifft das Hochwasser aber zunehmend die Donau selbst. Die höchste Meldestufe vier wurde dem aktuellen Lagebericht zufolge von Regensburg bis Straubing erreicht, in Passau soll es am Montagabend so weit sein. In Kehlheim soll der Fluss im Laufe des Tages in den Bereich eines 20-Jahres-Hochwassers steigen. Am Wochenende hatten bereits mehrere Landkreise und Städte in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. Mittlerweile rief Regensburg an der Donau auch den Katastrophenfall aus.

43-Jährige ertrank im Keller ihres Hauses

Rettungskräfte entdeckten am Montag im vom Hochwasser stark betroffenen oberbayerischen Schrobenhausen eine Leiche im Keller eines Hauses. Dabei handelte es sich um eine vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau ist das zweite bekannte Todesopfer des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg. Sonntagfrüh war in Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam. Der Mann war bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert.

Vermisst wird in Bayern zudem ein weiterer Feuerwehrmann. Der 22-Jährige war im schwäbischen Offingen in der Nacht auf Sonntag mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war aufgrund starker Strömung gekentert. Vier Einsatzkräfte im Alter zwischen 24 und 70 Jahren konnten sich aus eigener Kraft an Land retten und blieben unverletzt. Nach dem 22-Jährigen suchten kurz darauf Helfer der Freiwilligen Feuerwehren, der DLRG-Wasserrettung, der Wasserwacht, der Bundeswehr und der Polizei.

So manche Schulkinder dürfen vorerst zu Hause bleiben. Viele Schulen in besonders betroffenen Regionen beider Bundesländer haben den Präsenzunterricht für Montag abgesagt, auch Kindergärten oder Förderzentren sollen zu bleiben. Für jüngere Schulkinder wurden teils Notbetreuungen eingerichtet.

Das Hochwasser des Rhein hat den Uferbereich in Hattenheim samt einer Gaststätte überschwemmt (Luftaufnahme mit einer Drohne). APA / dpa / Boris Roessler Vor dem Herzogsschloss in Straubing führt die Donau Hochwasser. APA / dpa / Ute Wessels Hochwasser an der Isar in München Imago / Frank Hoermann / Sven Simon Ein Bild aus Nordendorf in Bayern, Imago / Bernd März

Bahnverkehr stark beeinträchtigt

Wegen der Unwetterschäden blieb der Bahnverkehr im Süden Deutschlands am Montag stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn teilte in der Nacht mit: „Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Bitte rechnen Sie zusätzlich damit, dass es bei den noch verkehrenden Zügen zu einer sehr hohen Auslastung kommt.“ Der Fernverkehr könne München von Norden und Westen derzeit nicht anfahren. Auch der Nahverkehr in Bayern bleibe stark beeinträchtigt.

Deutschlands wichtigste Wasserstraße, der Rhein, wurde für die Schifffahrt teilweise gesperrt. „Am Oberrhein ruht die Schifffahrt“, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) am Montag. „Hier wurden kritische Marken bei den Pegelständen übertroffen.“ Zu den betroffenen Regionen gehören etwa Maxau bei Karlsruhe, Mannheim und Worms. Am Mittelrhein - also in etwa der Bereich zwischen Mainz und Bonn - dürfte es dem WSA zufolge am Dienstag oder Mittwoch zu Sperren kommen. „Nach den jetzigen Prognosen dürften diese aber nicht sehr lang sein“, sagte der Sprecher. Mit den Sperren soll verhindert werden, dass durch den Schiffsverkehr Schäden für die Anrainer entstehen. Die Schiffe erzeugen Wellen, die bei Hochwasser über die Uferkante treten und etwa Keller volllaufen lassen können. Der Rhein gilt als wichtiger Transportweg für Güter wie Getreide, Kohle, Benzin und Heizöl.

In Schwaben drohten am Montag weitere Dammbrüche. Im Landkreis Donau-Ries wurde die Bevölkerung der Orte Heißesheim und Auchsesheim erneut aufgefordert, das Gebiet umgehend zu verlassen, weil Dämme nachgeben könnten. „Mit einer Überflutung der gesamten Ortsgebiete muss gerechnet werden“, teilte die Kreisbehörde in Donauwörth mit, nachdem bereits am Sonntagabend gewarnt wurde. Notunterkünfte seien eingerichtet worden. Auch für die anderen bisher evakuierten Bereiche könne keine Entwarnung gegeben werden.

Politiker-Lokalaugenschein in Reichertshofen

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (CDU) besuchte am Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den von den Überschwemmungen betroffenen Ort Markt Reichertshofen. Sie sei beeindruckt, wie gut die Rettungskräfte zusammenarbeiten, sagte sie. Ihr Eindruck sei, „dass nach dem Ahrtal auch die Lehren daraus gezogen wurden, dass das viel besser funktioniert in der Koordinierung, in der Zusammenarbeit“. Im Ahrtal war es vor rund drei Jahren zu einer verheerenden Flut gekommen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Diedorf in Bayern. APA / dpa / Karl-josef Hildenbrand

Auch in der Schweiz stiegen wieder die Pegel an. Registriert wurden die Anstiege unter anderem beim Zürich- und Vierwaldstättersee. Zurzeit gilt für den Bodensee und den Hochrhein die Gefahrenstufe 3, „erhebliche Gefahr“. Für den Vierwaldstätter- und den Zürichsee sowie für Limmat, Reuss und Thur gilt die Gefahrenstufe 2, „mäßige Gefahr“.