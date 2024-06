Ungleiche Schwestern: Zwei Gesellschaften bürgerlichen Rechts

Mit der größten Reform des deutschen Personengesellschaftsrechts seit dem 19. Jahrhundert haben sich die beiden Rechtsinstitute in Deutschland (GbR) und Österreich (GesBR) noch weiter voneinander entfernt.

Während in Österreich der gesellschaftsrechtliche Diskurs der vergangenen Monate um die neue Flexible Kapitalgesellschaft kreiste (FlexCo), trat in Deutschland – hierzulande fast unbemerkt – am 1. Jänner 2024 das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) in Kraft. Es gilt als die größte Reform des deutschen Personengesellschaftsrechts seit Verabschieden des dortigen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Jahr 1896 bzw des Handelsgesetzbuchs 1897. Damit sollte das in die Jahre gekommene deutsche Personengesellschaftsrecht an die Rechtswirklichkeit angepasst werden: Besonders betroffen ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (in Deutschland kurz GbR). In Österreich erneuerte der Gesetzgeber die Regeln zum heimischen Pendant (GesBR) bereits vor über neun Jahren, allerdings mit völlig anderem Inhalt.