Kanzler Nehammer lädt heute zu einem runden Tisch, um das Vorgehen gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Der steirische Landeshauptmann macht sich vorab bereits für „Technologieoffenheit“ stark.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft am heutigen Montag einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein, um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Die Weichenstellungen für den Standort Europa müssten jetzt getroffen werden, verwies das Bundeskanzleramt vorab auf die EU-Wahlen am 9. Juni. „Wir sagen ‚Ja‘ zum Auto“ und „zu über hunderttausend Arbeitsplätzen“, betonte Nehammer.

Unter den Teilnehmern am runden Tisch - das Treffen ist für 10.30 Uhr angesetzt - wird auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sein. Im Ö1-„Morgenjournal“ ließ Letzterer bereits anklingen, dass die Volkspartei möchte, dass das Verbrennerverbot ab 2035 aufgehoben wird, da man für Technologieoffenheit eintrete „und dazu gehört es auch, kein Verbrennerverbot zu haben“, übte er Kritik an der Beschlussfassung der EU. „Mein Vertrauen in Forschung und Entwicklung, in Ingenieurinnen und Ingenieure ist größer, wenn es darum geht, technische Antworten auf den Klimaschutz zu finden, als mein Vertrauen in hunderte EU-Abgeordnete ist“, so Drexler weiter.

Seiner Ansicht nach sei es „nicht Aufgabe der Politik, die Technologie vorzugeben“, sagte Drexler. Vielmehr solle es einen Wettbewerb unter Unternehmen und Forschern geben, um entsprechende Technologien zu entwickeln. (Red.)

>>> Bericht im Ö1-„Morgenjournal“