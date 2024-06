Griechenland verscherzt es sich mit Nachbarn auf dem Balkan

Das Klima zwischen Griechenland und den EU-Beitrittskandidaten Albanien und Nordmazedonien verschlechtert sich. Albaniens Premier ist in Athen nicht mehr willkommen. Und mit Nordmazedonien könnte ein neuer Namensstreit aufbrechen.

7821 Wählerinnen und Wähler brachte die Mini-Gemeinde Himara an der Südwestküste Albaniens bei den jüngsten Lokalwahlen 2023 auf die Beine – und auch das nur mit organisierten Busreisen für griechischstämmige Migranten aus dem benachbarten Griechenland. Und doch sind der Ort an der sogenannten Albanischen Riviera und seine griechische Minderheit der Anlass für eine Vergiftung des politischen Klimas zwischen Griechenland und Albanien – mit Auswirkungen auf die EU-Beitrittsverhandlungen des Kandidatenlandes Albanien. Zankapfel ist der griechischstämmige Gemeindepolitiker Alfred „Fredi“ Beleri, griechisch: Beleris. Er darf nach seinem Sieg bei den Gemeindewahlen nicht in seinem Rathaus in Himara als Bürgermeister tätig sein. Stattdessen muss er zwei Jahre hinter Gittern sitzen. Er wurde von einem albanischen Gericht des versuchten Stimmenkaufs für schuldig befunden. In Griechenland schrillten die Alarmglocken.