Elektrisierende Eleganz: Der Audi Q6 e-tron

Der Audi Q6 e-tron setzt neue Maßstäbe im Segment der elektrischen SUVs, indem er fortschrittliche Technologie mit beeindruckendem Design und hoher Effizienz kombiniert.

Der Auftritt ist beeindruckend: Von allen Seiten präsentiert sich der neue Audi Q6 e-tron mit einer Extraportion Selbstbewusstsein. Beginnend bei der resoluten Frontpartie, die fließend in die aerodynamisch ideale Frontscheibe übergeht, bis zum markant abfallenden Heck – der elektrisierende SUV verkörpert eine gelungene Kombination aus Eleganz und E-Power.

Der neue Audi Q6 e-tron beeindruckt mit moderner, aerodynamischer Linienführung. Audi

Die jüngste elektrisierte Entwicklung aus dem Hause Audi wurde bei der Weltpremiere Mitte März vorgestellt und setzt neue Maßstäbe. Der Audi Q6 e-tron ist das erste Serienmodell, das auf der neuen Technikplattform für elektrisch angetriebene Fahrzeuge, der Premium Platform Electric (PPE), aufbaut. Damit werden die Vorteile einer elektrischen Antriebsarchitektur – das Raumangebot, die Effizienz und die Performance – auf ein völlig neues Level gehoben. Dafür wurden alle Komponenten des Antriebs noch kompakter konstruiert und besitzen gleichzeitig einen höheren Wirkungsgrad. Die neu entwickelten E-Maschinen sind um etwa 20 Prozent leichter und benötigen rund 30 Prozent weniger Platz, was einen noch großzügigeren Innenraum ermöglicht. Durch eine erhöhte Effizienz konnte die Reichweite im Vergleich zu früheren Generationen um ca. 40 Kilometer gesteigert werden.

Die Varianten des Audi Q6 e-tron

Der Audi Q6 SUV e-tron verfügt über eine Leistung von bis zu 285 kW (387 PS), einen Allradantrieb und eine Reichweite von 540 bis zu 625 Kilometern (je nach gewählter Ausstattung). Das Herzstück ist die flach in den Unterboden integrierte 800 Volt starke Lithium-Ionen-Batterie. Sie ermöglicht auch unterwegs eine maximale Flexibilität und ist in nur 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen. Die SUV performance-Variante leistet einen Heckantrieb 225 kW (305 PS) und erreicht eine kombinierte elektrische Reichweite zwischen 540 und 625 Kilometern.

Auf einen Blick Der Audi Q6 e-tron quattro bietet als SUV eine beeindruckende Performance. In der Basisvariante leistet er 225 kW (305 PS) und ist mit Heckantrieb ausgestattet. Die kombinierte elektrische Reichweite liegt hierbei zwischen 540 und 625 Kilometern. In der höheren Motorisierung bietet der Q6 e-tron quattro eine Leistung von 285 kW (387 PS) und verfügt über Allradantrieb. Diese Variante erreicht eine kombinierte elektrische Reichweite zwischen 556 und 641 Kilometern. Das Kofferraumvolumen des Fahrzeugs variiert je nach Konfiguration und reicht von 526 bis zu 1529 Litern.

Noch mehr Power beim SQ6 e-tron: Das Modell Audi SQ6 SUV e-tron bringt 360 kW (489 PS) auf die Straße und erlaubt eine Reichweite von 566 bis zu 598 Kilometern, ebenfalls abhängig von der gewählten Ausstattung. Mit der Schnellladefunktion ist die 800-Volt-Lithium-Ionen-Batterie in nur zehn Minuten für eine Strecke von bis zu 250 Kilometern geladen.

Der vollelektrische quattro-Antrieb und die adaptive Luftfederung sorgen für ein progressiv sportliches Fahrerlebnis. Audi

Alle Varianten des Audi Q6 e-tron sind mit dem durchzugskräftigen vollelektrischen quattro-Antrieb und einer adaptiven Luftfederung zum Genießen der progressiven Sportlichkeit des Allrounders für Stadt und Land ausgestattet. Bei der „adaptive air suspension“ passt sich die Höhe des Fahrzeugs der aktuellen Geschwindigkeit und den individuellen Einstellungen des Fahrers via Audi drive select an. Bei höheren Geschwindigkeiten senkt sich das Fahrzeug automatisch ab und kann bei Fahrten in unebenem Gelände angehoben werden. Ein Rekuperationssystem, das beim Bremsen die Batterie lädt, ist obligat. Der Grad der Rekuperation erfolgt wahlweise automatisch oder in drei Stufen manuell.

Weltneuheit: die digitale Lichtsignatur

Spektakulär, eine Weltneuheit und ab sofort ein Fixbestandteil der Audi-DNA ist die aktive, digitale Lichtsignatur, die der Ästhetik der Fahrzeuge eine neue Dimension verleiht. Dabei prägt die zweite Generation der innovativen digitalen OLED-Technologie nicht nur das Erscheinungsbild aller neuen Audi-Modelle, sondern erhöht gleichzeitig die Funktionalität: Mit dem Kommunikationslicht der digitalen OLED-Heckleuchten 2.0 wird zusätzlich die Verkehrssicherheit erhöht. Je nach Ausstattung sind für den Audi Q6 e-quatro bis zu acht digitale Lichtsignaturen im Tagfahrlicht der Matrix-LED-Scheinwerfer und der OLED-Hackleuchten möglich. Im Innenraum sorgt eine dynamische Lichtleiste unterhalb der Windschutzscheibe (im Ambiente-Lichtpaket plus) für eine farbige Inszenierung.

Futuristisch: OLED-Displaytechnik

Der Audi Q6 und der SQ6 SUV e-tron warten – neben PPE – mit einer weiteren Premiere auf: Zum ersten Mal sind in einem Audi futuristische OLED-Displays verbaut. Sie bestehen aus dem Audi virtual cockpit plus mit 11,9 Zoll, das den Lenker mit allen aktuellen und relevanten Fahrzeugdaten versorgt, einem MMI-Mitteldisplay (14,5 Zoll) und einem MMI-Beifahrerdisplay mit 10,9 Zoll. Dabei können Funktionen wie etwa Navigation und Entertainment getrennt voneinander bedient werden. Als Sonderausstattung wird ein Augmented-Reality-Head-up-Display angeboten. Apropos Navigation: Das Audi connect Navigation & Infotainment-System ist mit dem e-tron-Routenplaner ausgestattet, der automatisch nötige Ladestopps und die bestmögliche Route zu einer der 600.000 öffentlichen Ladesäulen in 29 Ländern berechnet, die mit Audi charging genutzt werden können.

Zum ersten Mal wurden OLED-Displays verbaut. Audi

Mehr Platz mit zusätzlichem Stauraum

Mit einem Frontkofferraum verfügt der Audi Q6 e-tron über einen zusätzlichen Stauraum mit 64 Liter Fassungsvermögen, der etwa zum Verstauen des Ladekabels und anderer Auto-Utensilien bestens geeignet ist. Im hinteren Gepäckraum finden beim Q6 SUV e-tron 526 Liter Volumen Platz, bei komplett umgeklappten Sitzen sind es beeindruckende 1529 Liter. Der SQ6 SUV e-tron bietet Platz für 514 Liter, nach dem Umklappen der Rückbank für 1517 Liter. Die Rückbank ist übrigens in Elementen im Verhältnis zu 40:20:40 teilbar, die sich einzeln umklappen lassen.

Der Kofferraum bietet außerdem mehr Fassungsvermögen. Audi