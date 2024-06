„Hellblade II“: Lichtblick in der Wikingerhölle

Grafisch zählt »Senua‘s Saga: Hellblade II« zu den schönsten Videospielen der vergangenen Jahre. Das ernste Thema und Gewaltdarstellungen machen es aber für manchen Spieler ungeeignet.

Dass ein Videospiel im Startbildschirm Epileptiker vor Lichteffekten warnt, ist nicht unüblich. Dass sich eine Warnung über zwei Seiten und zig Absätze erstreckt, hingegen schon. Bei „Senua‘s Saga: Hellblade II“ ist das der Fall. Der Titel enthält nicht nur Lichteffekte. Er zeigt auch gewalttätige und allerlei andere verstörende Szenen – gleich zu Beginn warnt er die Spieler davor.

Damit ist die erste Gruppe gefunden, für die „Senua‘s Saga: Hellblade II“ ungeeignet ist: jene, die in Videospielen Spaß und Unterhaltung suchen. Seichte Ablenkung aber findet man in „Hellblade II“ nicht. Das Spiel ist ein Kunstwerk, es fordert und verstört, es bietet fantastische Momente, zugleich braucht es Nerven, sich durch den Titel zu kämpfen. Freigeben ist es daher auch nur für Spieler ab 18 Jahren.

„Hellblade II“ setzt die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua fort. Wer Teil eins nicht gespielt hat, kann sich zu Beginn eine Zusammenfassung der bisherigen Handlung anhören. Senua leidet an Psychosen, sie halluziniert und hört Stimmen in ihrem Kopf. Von ihrem Dorf wird sie verstoßen, nur ihr Geliebter Dillion gibt ihr Halt. Als er bei einem Wikingerüberfall getötet wird, zieht sie zu einem Rachefeldzug aus.

Als nun im zweiten Teil erneut Wikinger ihr Dorf brandschatzen, lässt sich Senua gefangen nehmen. Sie will dadurch bis zum Anführer der Wikinger gelangen – und dessen Brandschatzen und Sklavenhandel stoppen. Doch Senuas Plan wird von einem Unwetter hinweggefegt. Ein Sturm zerstört die Wikingerflotte, Senua überlebt nur knapp und strandet auf Island.

Wunderbare Grafik. Wie schön, aber auch brutal das Spiel ist, offenbart bereits der Einstieg. Die Landschaft, die Wettereffekte, die Spielfiguren: All das ist grafisch eindrucksvoll und zählt wohl mit zum Besten, was bisher ein Spiel der neuen Konsolengeneration gezeigt hat. Die Bewegungen und Mimik von echten Schauspielern wurde in Studios aufgezeichnet und auf die Spielfiguren in „Hellblade 2“ übertragen. Wenn die verletzte Senua sich über eine Felswand quält, stöhnt und schnauft, wirkt das so echt, als sähe man gerade einen Film.

Die audiovisuelle Umsetzung ist herausragend, „Hellblade 2“ sollte unbedingt mit Kopfhörern gespielt werden. Denn dann sind abwechselnd, mal links, mal rechts, Senuas innere Stimmen zu hören. Flüsternd sprechen sie ihr Mut zu, um im nächsten Moment schreiend vor einer Gefahr zu warnen. Bei der Gestaltung des Spiels und der Handlung holte das Entwicklerstudio Nina Theory die Meinung von Psychiatern und von Psychosen betroffenen Menschen ein. Diese Erkenntnisse flossen dann auch in die Umsetzung mit ein.

Was in dem Spiel passiert und wo Senua halluziniert, ist auch nie so recht klar. Im späteren Spielverlauf etwa tauchen immer wieder Monster und blutrünstige Wikinger auf – doch wie viel davon der Realität entspricht, muss sich der Spieler zusammenreimen. In all der Hässlichkeit tauchen für Senua aber immer wieder Lichtblicke auf – ein Wikinger, der sich dann doch nicht als so böse erweist wie ursprünglich gedacht, oder ein Dorfältester, der gegen die Sklaventreiberei ankämpft.

In der vorhersehbaren Videospielbranche, die derzeit überwiegend nur auf Fortsetzungen von längst langweilig gewordenem Franchise setzt, sticht „Hellblade 2“ mit seiner Inszenierung und Handlung meilenweit heraus. Der Titel ist aber auch für eine zweite Gruppe nichts: nämlich jene, die ein Spiel auch „spielen“ wollen. Denn spielerisch beschränkt sich „Hellblade 2“ darauf, vorgegebene Wege abzugehen und hier und da – wenig herausfordernde – Kämpfe zu bestreiten oder Rätsel zu lösen.