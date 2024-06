Die EU-Wahl 2024: „I Vote“, denn jede Stimme zählt!

Vor den EU-Wahlen 2024 mobilisiert die Industriellenvereinigung mit kreativen Initiativen Wählerinnen und Wähler.

Im Juni 2024 steht die Europäische Union an einem entscheidenden Wendepunkt. Die anstehenden EU-Wahlen sind nicht nur die Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, sich mit ihrer Stimme einzubringen, sondern auch ein kritischer Moment, der die Zukunft Europas maßgeblich beeinflussen wird. Die Wahlen fallen in eine Zeit, in der Europa mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, von geopolitischen Spannungen bis hin zu klimatischen und gesellschaftlichen Veränderungen.

Um möglichst viele Menschen zu den Wahlurnen zu bringen, setzt die Industriellenvereinigung auch auf kreative Ideen: Rolemodels aus der Industrie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Lehrlinge, die ihre Stimme für die Zukunft Europas nutzen.

Vorbilder aus der Industrie

Unter dem Motto „I Vote“ spiegelt die Initiative das Engagement der Industrie wider, die demokratische Teilnahme zu stärken und das Bewusstsein für die entscheidende Rolle zu schärfen, die die EU-Politik im Alltag und in der Wirtschaft spielt. „I Vote“ stellt Persönlichkeiten ins Zentrum, die tagtäglich mit ihrem Einsatz Arbeitsplätze schaffen, die Zukunft gestalten und die Grundlage für unser stabiles Sozialsystem erwirtschaften. Durch die Einbindung von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, will die IV die Wichtigkeit der EU-Wahlen unterstreichen und so zur Erhöhung der Wahlbeteiligung beitragen.

Die „I Vote“-Aktion nutzt eine direkte und authentische Kommunikationsstrategie: Statt auf generische Werbemittel zu setzen, präsentiert die Kampagne echte Menschen aus der Industrie. Nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Präsident und Generalsekretär der Industriellenvereinigung stehen für die Sujets vor der Kamera. Auch ­CEOs, Beschäftigte und Lehrlinge aus vielen der insgesamt 5000 Mitgliedsunternehmen der IV machen mit und setzen mit persönlichen „I Vote“-Bildern ein Zeichen für Demokratie und europäischen Zusammenhalt. Zusätzlich zu den personalisierten Sujets, setzt die IV auch auf digitale Medien und soziale Netzwerke, um ein breites Publikum zu erreichen und insbesondere jene zu motivieren, die möglicherweise zögern, an den Wahlen teilzunehmen. Die Kampagne betont die Vorteile einer starken und geeinten Europäischen Union und lädt die Menschen ein, aktiver Teil davon zu sein.

Mobilisierung für Europa

Die Beteiligung an den EU-Wahlen 2024 ist eine Chance, aktiv an der Gestaltung der europäischen Zukunft mitzuwirken. In einer Zeit, in der die Stimme jedes Einzelnen wichtiger denn je ist, zielen Initiativen wie die der Europäischen Kommission und der Industriellenvereinigung darauf ab, ein breites Bewusstsein für die Bedeutung dieser Wahl zu schaffen und die Menschen zu ermutigen, sich für ihre Überzeugungen einzusetzen.

Die Strategie, bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Kultur für die Wahlmobilisierung zu gewinnen, und die direkte Ansprache der Industriellenvereinigung durch die „I Vote“-Initiative zeigen, wie die Wahlbeteiligung auf kreative Art und Weise gesteigert werden kann. Jede Stimme bei der EU-Wahl entscheidet über die Zukunft des unter Druck geratenen Wirtschaftsstandortes mit, der die Basis für Wohlstand, Innovation und soziale Sicherheit ist.