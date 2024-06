„Anstrengungsloser Wohlstand ist nicht möglich“

Die österreichische Industrie bewegt sich zwischen Rezession und Stagnation. Um den heimischen Standort zu stärken, müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden.

Die Konjunkturerhebung der Industriellenvereinigung (IV) für das erste Quartal 2024 zeigt es deutlich: Die österreichische Industrie befindet sich weiterhin in der Rezession. Die jüngste Wifo-Frühjahrprognose bestätigt diese Einschätzung. Auch wenn einzelne Indikatoren auf eine zögerlich einsetzende, leichte Verbesserung hindeuten, bleiben die Herausforderungen hoch.

Arbeitsvolumen steigern

„Um die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern, gibt es unterschiedliche Hebel, die man dringend betätigen sollte – dabei geht es um bereits bekannte Punkte, wie eine Erhöhung des Arbeitsvolumens, den Abbau der bürokratischen Auflagen und eine sichere und leistbare Energieversorgung“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Die Lohnsteuer trage einen großen Teil des heimischen Wohlstands und Sozialsystems: Sinkt das Arbeitsvolumen, sinken auch die Einnahmen und das bei steigenden Ausgaben. „Immer weniger Menschen tragen daher eine immer größer werdende Last“, warnt Neumayer und schlägt zugleich einen Lösungsweg vor: „Um das Arbeitsvolumen im Gesamten zu erhöhen, müssen wir eine Arbeitszeitverlängerung – um beispielsweise eine halbe Stunde pro Tag, also 41 Wochenarbeitsstunden – auf die Agenda setzen. Andernfalls werden wir unseren Wohlfahrtsstaat nicht erhalten können. Betrachtet man die Jahresarbeitszeit, gehört Österreich zu den Schlusslichtern. Wir müssen uns von der Fantasie des anstrengungslosen Wohlstands verabschieden, das ist nicht möglich.“

Lohnnebenkosten senken

Aktuell sind beim AMS ca. 368.000 Menschen arbeitssuchend gemeldet bzw. befinden sich in Schulung, was einem Anstieg um 11,1% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. „Was es jetzt braucht, sind Maßnahmen, die den Faktor Arbeit entlasten und den Wirtschaftsstandort stärken. Es gilt vor allem die Lohnnebenkosten deutlich zu senken, damit der Druck auf Arbeitsplätze in der Industrie gemildert wird und sich Betriebe das für eine konjunkturelle Erholung, die sich für das 2. Halbjahr abzeichnet, notwendige Personal auch leisten können“, so Neumayer. Neue Belastungsideen und Arbeitszeitverkürzungsfantasien, wie sie medial und teils politisch propagiert werden, seien hingegen kontraproduktiv. Die Industrie spricht sich dafür aus, alle Potenziale für eine Senkung der Lohnnebenkosten auch tatsächlich zu nutzen, um den Arbeitsstandort zu entlasten, ohne die hohen sozialen Standards in Österreich zu berühren. Potenzial gäbe es hier beispielsweise beim Arbeitslosenversicherungsbeitrag, der mit 5,9% mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland ist, oder in Form einer Senkung des Beitrages zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der von Seiten der Unternehmen 3,7% beträgt.

„Es müssen alle Potenziale ausgeschöpft werden, um Betriebe und deren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu entlasten. Die im internationalen Vergleich sehr hohe Abgabenlast wirkt wachstumshemmend, setzt negative Beschäftigungsanreize und stellt somit einen enormen Wettbewerbsnachteil dar“, betont der IV-Generalsekretär und fügt an: „Eine Verringerung der Abgabenlast fördert Investitionen und sichert Arbeitsplätze, die für einen Aufschwung essenziell sind. In konjunkturell herausfordernden Zeiten muss um die Erhaltung jedes Arbeitsplatzes gekämpft werden, indem Betriebe spürbar entlastet werden. Es gilt alles daran zu setzen, den Arbeits- und Industriestandort wieder zu stärken.“

Leistbare Energie

„Um den Standort wieder auf Kurs zu bringen, braucht es auch eine stabile, sichere und leistbare Energieversorgung“, ist Neumayer überzeugt. Insbesondere die infolge eines Stopps des Gastransits durch die Ukraine absehbare Gasverknappung würde, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird, die inländische Wirtschaft erneut stark unter Druck setzen. Bei einem Wertschöpfungsminus in der Größenordnung von zwei Prozent ab 2026 fände nicht nur die konjunkturelle Stabilisierung ein jähes Ende, sondern es wäre auch mit der schärfsten Rezession seit den 1950er-Jahren unter Ausklammerung der Lehman- und der Covid-Krise zu rechnen.

F&E-Standort stärken

Im Zentrum einer österreichischen Standortpolitik stehen laut IV nicht zuletzt Forschung, Technologie und Innovation (FTI), die zukunftsorientiert sowie wettbewerbs- und innovationsfreundlich gestaltet werden müssen. „Österreich ist als ausgezeichneter FTI-Standort bekannt und hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung gemacht, dabei gehen öffentliche Hand und Unternehmen gemeinsam voran, so stehen Unternehmen für zwei Drittel der gesamten Investitionen in Forschung und Entwicklung in Österreich“, erläutert IV-Präsident Georg Knill. Eine besondere Rolle komme dabei den 275 Leitbetrieben zu, nicht nur, weil sie für einen Großteil der privaten Investitionen verantwortlich sind, sondern, so Knill, „auch, weil sie als Knotenpunkte in F&E-Netzwerken positive Spill-Over-Effekte auf KMU, Jungunternehmen und Wissenschaft haben“.

Weichenstellung

Damit das auch weiterhin so bleibt, müssen laut Knill jetzt die richtigen Weichen gestellt werden, „denn unser Standort gerät als Gesamtpaket zunehmend unter Druck – die hohen Arbeitskosten, wachsende Bürokratie und eine teure Energieversorgung machen zahlreichen Unternehmen zunehmend zu schaffen“. Im Bereich von Forschung und Entwicklung brauche es dafür eine konsequente Umsetzung der FTI-Strategie mit einer Forschungsquote von mindestens vier Prozent als verankertes Ziel.