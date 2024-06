Rezept von Gerda Stocker: Rindsbackerl à la Kräuterwirtin

Gerda Stocker kombiniert ein klassisches Gericht mit Wildkräutern in Brandteigkrapferln.

Gerda Stocker hat in ihrem Kochbuch einige moderne Küchenklassiker und speziell auf das Thema Kräuter fokussierte Rezepte aufgelistet. In ihrem Restaurant kombiniert sie bürgerliche Küche mit Zutaten aus den Wäldern und Wiesen der Umgebung, etwa für die Rindsbackerl mit Brennnessel-Brandteigkrapferln und Tannenasche.

Brandteigkrapferl: 50 ml Brennnessel-Paste (40 g Brennnesseln kurz ins kochende Wasser, abseihen und mit kaltem abschrecken, mit etwas Wasser pürieren), 50 ml Wasser, 50 g Butter, 80 g Buchweizenmehl, 1 TL Tannenasche (Zubereitung dazu auf dem YouTube-Kanal der Kräuterwirtin: Tannenasche, rote Rübenravioli, Zitronensoße), 2 Eier, Salz. Für die Fülle: ¼ Kilo Erdäpfel, 2 EL Frischkäse, Kräutersalz, Kümmel, gemahlen

Brennnessel-Paste mit Wasser, Butter, Tannenasche und Salz in einem Topf aufkochen. Mehl unterrühren, etwas erkalten lassen. Eier unterrühren. Den Teig in einen Spritzsack füllen und nicht zu dicht nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech spritzen. Backrohr auf 180 °C vorheizen und ca. 20 Minuten backen. Auskühlen lassen. Wenn die Krapferl lauwarm sind, in der Mitte durchschneiden.

Für die Fülle ¼ kg Erdäpfeln kochen, schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken. Mit 50 g Frischkäse, Kräutersalz und etwas gemahlenem Kümmel abschmecken. Damit die Brandteigkrapfen füllen.

Rindsbackerl: 750 g Rindsbackerl, 2 Zwiebeln, 2 Zehen Knoblauch, 250 g Wurzelgemüse, 2 Zweige Beifuß, 3 EL Mehl, Salz, 5 Pfefferkörner, 1 TL gemahlener Kümmel, 2 zerstoßene Wacholderbeeren, ¼ l Rotwein, ¼ l Rindsuppe oder Wasser, Brennnesseln, die Spitzen davon, Öl zum Frittieren

Zubereitung: In einem Bräter Öl erhitzen, Rindsbackerl auf beiden Seiten anbraten. Gemüse, die Zwiebeln und die Knoblauchzehen schälen, klein schneiden und mitrösten. Mit Mehl stauben. Mit Rotwein ablöschen, mit Rindsuppe oder Wasser aufgießen. Die Gewürze und den klein geschnittenen Beifuß dazugeben. Im vorgeheizten Ofen bei 170 °C zugedeckt ca. 2 Stunden schmoren. Danach Sauce pürieren. Rindsbackerl in Scheiben schneiden und mit der Sauce anrichten. Brennnesseln in heißem Öl frittieren. Gericht mit knusprigen Brennnessel-Spitzen garnieren.