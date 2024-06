Hochwasser am Wochenende in Vorarlberg.

Hochwasser am Wochenende in Vorarlberg. APA / WASSERWIRTSCHAFT VORARLBERG

Nach einem Einsatzreichen Wochenende hat sich die Situation in Vorarlberg beruhigt. In Oberösterreich erwarten Experten, dass die Hochwasserwarngrenzen der Donau überschritten werden.

Starke Regenfälle suchen auch Österreich heim, dürften aber keinen allzu großen Schaden anrichten. Am Sonntagabend eine Mure in Tirol abgegangen. In Oberösterreich wird erwartet, dass der Wasserstand der Donau am Montagabend die Hochwasserwarngrenzen erreicht. In Vorarlberg hat sich die Lage etwas beruhigt.

In Tirol ist eine kleine Mure auf die Gerlos Bundesstraße (B165) im Tiroler Zillertal abgegangen und hat eine Fahrspur teilweise verschüttet. Daraufhin wurde eine einspurige Verkehrsregelung eingerichtet. Straßenmeisterei und Geologen begutachteten die Stelle und entschieden, dass der betroffene Hang in den kommenden Wochen oberhalb der Straße überstiegen und mit einem Netz gesichert wird.

Kräftiger Regen, aber wenig Einsätze in Vorarlberg

Nach einem ereignisreichen Wochenende für die Feuerwehren wegen des Starkregens hat sich die Lage in Vorarlberg inzwischen offenbar weiter beruhigt. Zwar regnete es auch am Montag noch teilweise kräftig, in den vergangenen 24 Stunden habe man aber nur mehr 17 neue Einsätze gezählt, bisher alles kleinere, hieß es am Montagvormittag in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch.

Der Großteil der Einsätze konzentrierte sich wieder auf das untere Rheintal und den vorderen Bregenzerwald. In der vergangenen Nacht blieb es weitgehend ruhig. Zum Teil seien Sandsäcke nachgefordert worden, in Langen bei Bregenz drohte etwa ein Wassereinbruch in ein Gebäude. Es kam aufgrund der gesättigten Böden zu kleineren Hangrutschungen, Wasser musste aus Kellern und Garagen gepumpt werden. Zahlreiche Flüsse und Bäche führten nach wie vor Hochwasser und standen deshalb weiter unter Beobachtung. Positiv hätten sich vereinzelte Regenpausen ausgewirkt, zudem ist Wetterbesserung angesagt.

Der Wasserstand des Bodensees lag beim Pegel Bregenz laut Angaben des Landes am Montag bei 477 Zentimetern, er legte somit binnen einer Woche um 71 Zentimeter zu und führte zweijährliches Hochwasser. Damit der Pegel nur um einen Zentimeter steigt, sind 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser nötig. Diese Zunahme entspricht also rund 383,4 Millionen Kubikmetern - zum Vergleich: der Neusiedler See fasst bei mittlerem Wasserstand rund 320 Millionen Kubikmeter Wasser.

Donau in Oberösterreich wird Warngrenzen überschreiten

Wegen des intensiven Regens in Bayern sind die Wasserstände der oberösterreichischen Donau auf hohem Niveau. Sie werden im Laufe des Tages weiter ansteigen, am Abend sollen sie die Hochwasserwarngrenzen erreichen, wie der hydrographische Dienst des Bundeslandes mitteilt. Die Höchststände für Salzach und Inn erwarten die Experten für Dienstag. Am Nachmitag können starke gewittrige Niederschläge dazu führen, dass die Pegel kleinerer Gewässer rasch ansteigen. Kleinräumigen Überflutungen sind möglich.

Das Land rüstet mit einem mobilen Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. In der Nacht auf Dienstag wird eine zweite Hochwasserwelle erwartet, sie sollte aber wie die erste kein Problem darstellen, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner aus Schärding. Montagvormittag war die Lage dort „unverändert gut“.

Kein Hochwasser in Niederösterreich erwartet

In Niederösterreich deuten die Prognosen darauf hin, „dass es kein Hochwasser geben wird“, sagte Sprecher Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando am Montag. Die Lage werde laufend beobachtet. „Aktuell sind keine Maßnahmen zu setzen, weil die Prognosen nach unten gehen“, sagte Stebal. Bei der Messstation Kienstock in der Wachau war am Sonntag die Hochwasserwarnstufe überschritten worden. Am Montag sank der Pegel jedoch wieder, es galt die Vorwarnstufe. Prognostiziert wurde ein erneuter Anstieg im Laufe des Tages. Der Pegel-Höchststand in Niederösterreich werde für die Nacht auf Mittwoch erwartet, sagte Stebal.

In Ardagger (Bezirk Amstetten) hatte Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl vor allem Grundbesitzer, Jäger und Fischer vor einem Überlaufen der Donau beim Treppelweg Schatzkastl gewarnt. Die Prognose „verflacht sich zunehmend“, sagte der Ortschef am Montag. Das Areal werde durchschnittlich einmal pro Jahr zum Teil überflutet, fügte er hinzu. Bewohner seien keine in Gefahr, Betroffene wurden in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Hochwassergebiet abgesiedelt. (APA/red.)