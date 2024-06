Vor einem Jahr kam Andreas Babler in einer chaotischen Wahl an die Spitze der Sozialdemokratie. Hat er seine Versprechen von damals eingelöst? Und wie erging es den beiden unterlegenen Kontrahenten seither?

Es war kurz vor 16 Uhr am 3. Juni des Vorjahres, da titelte die Austria Presse Agentur: „SPÖ-Duell entschieden: Hans Peter Doskozil neuer Chef.“ Rund 53 Prozent der SPÖ-Delegierten hätten beim Parteitag in Linz, so glaubte man zu diesem Zeitpunkt, für den burgenländischen Landeshauptmann gestimmt, womit der neue Kurs der Roten festzustehen schien: migrationspolitischer Rechtsruck, mehr Staat, Mindestlohn und so fort.

Der Rest ist Zeitgeschichte: Zwei Tage später fiel beim Nachzählen auf, dass man die Ergebnisse vertauscht hatte und in Wirklichkeit Babler Parteichef sei. Pamela Rendi-Wagner betraf das Chaos übrigens nicht mehr, die damalige Noch-Chefin war nach Platz drei in der Mitgliederbefragung gar nicht mehr nach Linz gereist. Babler versprach damals Wahlsiege und sagte voraus, FPÖ-Wähler zur SPÖ zu ziehen. Er stehe für einen „Aufbruch in die neue Zeit“.

Was wurde daraus? Und wie erging es den unterlegenen Bewerbern um den Parteivorsitz? Ein Überblick.