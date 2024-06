Wie steht es um den heimischen Güterverkehr? Eine Bestandsaufnahme

Der Güterverkehr nimmt zu, doch trotz aller Bemühungen verlagert er sich nicht auf die Schiene, sondern die Transportmenge wächst auf der Straße. Eine Diskussion zur aktuellen Lage des Warentransports in Österreich.

Rund 750 Millionen Tonnen Güter werden laut Statistik Austria jedes Jahr in Österreich transportiert. Der Warenumschlag und der Transport sind wichtige Faktoren für die heimische Wirtschaft und damit auch für den Wohlstand im Land. Lärm, ein hoher Energieverbrauch und Emissionen, allen voran CO 2 , sind seine negativen Seiten. Über den derzeitigen Zustand des heimischen Güterverkehrs und wie er eigentlich aussehen sollte, diskutierten Sandra Stein, Leitung Forschungskoordination des Centers für Nachhaltige Produktion und Logistik bei Fraunhofer Austria, Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbands Spedition & Logistik, Julia Elsinger von der Güterabteilung im Bundesministerium für Klimaschutz und Clemens Först, CEO der Rail Cargo Group, unter der Moderation von „Presse“-Redakteur Jakob Zirm.

Starke Beanspruchung des Straßennetzes

Laut Eurostat hatte die Schiene in Österreich beim Güterverkehr im Jahr 2022 einen Anteil von rund 30 Prozent, die Straße ungefähr 68 Prozent und die Binnenschifffahrt etwa 1,5 Prozent. Das sind jene Zahlen, die das Ministerium für den Masterplan Güterverkehr verwendet, stellt Julia Elsinger fest. „Dass der Anteil der Straße stetig steigt, hat unterschiedliche Ursachen. Aktuell wurden die Trassenpreise für den Güterverkehr auf der Schiene in Deutschland erhöht, was dem entgegensteht, was man eigentlich erreichen möchte“, erläutert Stein.

Für Alexander Friesz ist die Diskussion „Schiene versus Straße“ und „Mehr Schiene statt Straße“ nicht neu. Was zählt, ist, dass Waren pünktlich bei den Kunden eintreffen: „Der Anteil der Straße wird sich in den kommenden 30 Jahren um 60 Prozent erhöhen, dazu gibt es Studien.“ Deshalb appelliert er an die Politik, dass trotz der Förderung der Schiene die Straße nicht vergessen werden darf, und führt dabei ins Treffen, dass in Österreich die höchsten Mautgebühren Europas eingehoben werden.

Förderung der Dekarbonisierung

Clemens Först ist überzeugt, dass es gilt, die Transportkette vor allem auf der letzten Meile zu managen: „Nicht jeder Betrieb hat einen Gleisanschluss und selten ist etwas teurer, als wenn der Spediteur mit seinem LKW stundenlang am Bahnhof wartet, weil der Zug Verspätung hat.“ Für Alexander Friesz sind Hemmnisse bei der Verlagerung des Güterverkehrs die häufigen Zeitverzögerungen durch den Zustand des deutschen Schienennetzes: „Deshalb wird die Straße in Zukunft der wichtigste Verkehrsträger bleiben. Umso wichtiger ist es, die Dekarbonisierung voranzutreiben und alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, zu fördern und zuzulassen. Die Digitalisierung kann zusätzlich ein Schlüssel zum Erfolg sein.“