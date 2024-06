Am Wochenende haben 800 Gäste in Portofino an einer Vor-Hochzeitsfeier teilgenommen, um Miliardär Mukesh Ambanis jüngsten Sohn Anant Ambani und seine Verlobte Radhika Merchant zu ehren.

Sie gelten als die reichsten Menschen Indiens: Der Ambani-Clan rund um Patriarch Mukesh Ambani ist berühmt für sein milliardenschweres Vermögen. Am Samstagabend haben 800 Gäste in der norditalienischen Nobelortschaft Portofino an einer Vor-Hochzeitsfeier teilgenommen, um Ambanis jüngsten Sohn Anant Ambani und seine Verlobte Radhika Merchant zu ehren. Für musikalische Unterhaltung sorgte Startenor Andrea Bocelli, wie italienische Medien berichteten.

Die berühmte „Piazzetta“, der Hauptplatz Portofinos, wurde für die Feier abgeriegelt. Die Gäste, darunter Bollywood-Stars, Musiker und Cricket-Meister, trafen nach einer mehrtägigen Kreuzfahrt im Mittelmeer in Portofino ein. Hier wurde ein großes Abendessen organisiert.

Die eigentliche Hochzeit soll zwar erst am 12. Juli in London stattfinden, aber die Feierlichkeiten sind schon voll im Gange. Bei der Verlobungsfeier im März in Indien hatte der Patriarch im März 1.200 ausgewählte Gäste zu einer dreitägigen Party der Superlative im Bollywood-Stil eingeladen - darunter Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg und Ex-US-Präsidententochter Ivanka Trump. Dabei hatte US-Star Rihanna für Unterhaltung gesorgt.

Mit zwölf Flugzeugen waren die Verlobten, Angehörige und Freunde Anfang dieser Woche in Palermo eingetroffen und gleich an Bord des Luxusschiffes „Celebrity Ascent“ gegangen, das am Mittwoch im Hafen von Civitavecchia bei Rom eingetroffen war. Danach ging die Reise weiter nach Portofino.

„Diese Feier ist eine wunderbare Werbung für unsere Ortschaft und für Italien in der Welt“, schwärmte der Bürgermeister von Portofino, Matteo Viacava. Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden für die prominenten Gäste ergriffen. Nach der Etappe in Portofino, wo zuletzt Stars wie Kourtney Kardashian und die italienische Modeinfluencerin Chiara Ferragni geheiratet haben, wird das indische Paar nach Cannes weiterreisen.