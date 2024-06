Hochwasser: Neue Donau in Wien wird geflutet

Seit der Nacht auf Sonntag wird die Neue Donau in Wien geflutet. Der Höchststand wird laut aktueller Prognose wohl am 6. Juni erreicht.

Die Donau führt Hochwasser und die Pegel steigen weiter. Schon seit der Nacht auf Sonntag wird in Wien die Neue Donau geflutet. Die Schleusen des Einlaufbauwerkes bei Langenzersdorf in Niederösterreich, dort, wo die Neue Donau vom Hauptstrom der Donau abzweigt, wurden geöffnet, da der Pegelstand erreicht wurde, bei dem die Neue Donau - ansonsten ein stehendes Gewässer - geflutet wird, um Wien vor einem Hochwasser zu schützen.

Damit gilt auch Badeverbot, wie an den roten und gelben Fahnen an der Neuen Donau ersichtlich ist. Auch die Treppelwege sind gesperrt. Auch sie werden voraussichtlich überflutet, denn das Hochwasser wird noch steigen, sagt Martin Kollar, der stellvertretende Abteilungsleiter der MA 45 (Wiener Gewässer). Laut aktueller Prognose wird der Höchststand der Donau in Wien am 6. Juni erreicht sein, also am Donnerstag. Damit schließen auch die Lokale des Copa Beach — schließlich sind die Zugänge nicht passierbar. Beim aktuellen Wasserstand steigt das Wasser nicht bis zu den Lokalen, steigt der Pegel weiter, könne es aber sein „dass es dort auch nass wird“, so Kollar.

Lokale beim Copa Beach. Die Presse, Clemens Fabry „Land unter-Zone“ beim Copa Beach. Die Presse, Clemens Fabry

Badeverbot für mindestens zwei Wochen

Aus aktueller Sicht wird die gesamte Woche Donauhochwasser sein, damit wird auch die gesamte Woche die Neue Donau durchströmt werden.

Das Badeverbot kann erst beendet werden, wenn die Neue Donau nicht mehr durchströmt wird und wenn sich der Schlamm wieder gesetzt hat - und, wenn es aus hygienischer Sicht wieder unbedenklich ist, darin zu baden. Voraussichtlich wird inklusive aller Wasseruntersuchungen etc. die Neue Donau frühestens in zwei Wochen wieder zum Baden freigegeben. Die MA 45 empfiehlt, zum Baden nun in die Alte Donau auszuweichen, die bleibt hochwasserfrei.