Verhilft ein Fragebogen zur gleichberechtigten Beziehung?

Wie teilt man Fürsorge- und Erwerbsarbeit fair unter Beziehungspartnern auf? Zwei Paare tasten sich mithilfe eines Fragebogens an das komplexe Thema heran.

Allerorts scheint man sich einig: Fair aufgeteilt soll die Arbeit in Paarbeziehungen werden. Sowohl die Erwerbsarbeit als auch die Kinderfürsorge. Was „fair“ allerdings zu bedeuten hat und wie man den Zustand erreicht, bleibt oftmals unausgesprochen.

Aus einem Bericht des Österreichischen Instituts für Familienforschung zum Thema Arbeitsteilung in Partnerschaften aus dem Jahr 2023 geht hervor, dass nach wie vor Frauen einen größeren Anteil an Haushalts- und Familienarbeit übernehmen als Männer. Dennoch zeigt sich ein großer Teil der Befragten zufrieden mit der Arbeitsteilung innerhalb der Beziehung. Am egalitärsten sind die Verhältnisse dabei unter kinderlosen Paaren und jenen, deren Gehalt annähernd gleich hoch ausfällt. Es zeigt sich aber auch: Besonders unter jüngeren Teilnehmenden und Frauen ist der Wunsch groß, den Haushalt gleichberechtigter zu führen als die eigenen Eltern.