„Aus vom Verbrenner-Aus“: ÖVP ruft EU zur „Regulierungspause“ auf

Die Kanzlerpartei will eine „Vorreiterrolle im Kampf gegen Überregulierung“ einnehmen und rät der EU-Kommission zu einer „Pause“. SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos stoßen sich indes am „Verbrenner-Fetisch“ der ÖVP.

Die Volkspartei stellt sich einmal mehr gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Die Frage ist: Was lässt sich dagegen tun? Um darauf Antworten zu finden, lud Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag zu einem runden Tisch, an dem Wirtschaftsminister Martin Kocher und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (beide ÖVP) ebenso Platz nahmen wie der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill und Vertreter von Magna, BMW und Siemens. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) war zu dem Termin nicht eingeladen.

Ergebnis des Treffens war die Einigkeit darin, dass eine „Vorreiterrolle im Kampf gegen Überregulierung“ eingenommen werden sollte. Die nächste EU-Kommission solle eine „Regulierungspause“ einlegen und „alle standortgefährdenden Maßnahmen und Gesetze überprüfen“ und gegebenenfalls anpassen oder abschaffen, lautete der Tenor bei der anschließenden Pressekonferenz Montagmittag. Man fordere „Technologieoffenheit und weniger starre Regulierungen, um Innovationen zu fördern“.

Der Chefökonom der Industriellenvereinigung Christian Helmenstein, Bundeskanzler Karl Nehammer, Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler und Wirtschaftsminister Martin Kocher (alle drei ÖVP) nach dem runden Tisch (c) APA / Helmut Fohringer

„Niemand kam auf die Idee, Faxgeräte zu verbieten“

Die Auto- und Zulieferindustrie sei „stark unter Druck geraten“, sagte Nehammer. Überregulierung und Verbote würden dazu führen, dass der Standort Europa unattraktiver werde. Im Automobilsektor werde China immer stärker, die USA agiere protektionistisch. Unzählige Unternehmen und Arbeitsplätze seien in Österreich betroffen, meinte der Kanzler: „Es braucht Fortschritt und Freiheit für unsere Unternehmen, statt Verboten und Beschränkungen für ihr Tun.“ In anderen Worten: „Österreich ist ein Auto-Land“ und daher brauche es „ein Aus vom Verbrenner-Aus“, betonte Nehammer.

Wirtschaftsminister Kocher ergänzte: „Niemand ist auf die Idee gekommen, das Faxgerät zu verbieten, die Telefonzelle zu verbieten oder die Pferdekutsche zu verbieten - wir brauchen alle Möglichkeiten“, plädierte er für „Technologieoffenheit“.

Ein Schlagwort, das Drexler schon Montagfrüh im Ö1-„Morgenjournal“ bemüht sowie eingefordert hatte. Seiner Meinung nach gehöre dazu, kein Verbrenner-Verbot zu haben. Er vertraue Wissenschaft und Technikern mehr als „hunderten EU-Abgeordneten“, wenn es um technische Antworten auf den Klimaschutz gehe, sagte Drexler. Und betonte: „Die Politik bezweckt jedenfalls keine Verunsicherung, ganz im Gegenteil.“

Kritik am türkisen „Verbrenner-Fetisch“

SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos kritisierten das Ansinnen der ÖVP am Montag. Nehammer versuche, die Menschen „mit Halbwahrheiten gegen die EU und gegen dringend nötige Schritte in die Zukunft aufzubringen“, schrieb die Nummer zwei auf der Neos-Liste für die EU-Wahl, Anna Stürgkh, am Montag in einer Aussendung. „Wir brauchen ein sofortiges ‚Verpenner-Aus‘ bei Innovation, Standort und Klimaschutz“, so Stürgkh weiter. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher ortete den „nächsten PR-Schmarrn“ der ÖVP: „Immer, wenn Nehammer einen Gipfel veranstaltet, geht’s für Österreich garantiert steil bergab.“

FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär Christian Hafenecker meldete sich ebenfalls schriftlich zu Wort: „Die ÖVP hat mit der Hereinnahme der Grünen in die Regierung die Interessen der heimischen Automobilindustrie geopfert. Da hilft es auch nichts mehr, wenn Nehammer nun mit einer weiteren Show-Veranstaltung seine angebliche Liebe zum Verbrenner demonstrieren will.“ Lena Schilling, grüne Spitzenkandidatin für die kommende EU-Wahl, hielt ihrerseits in einer Aussendung fest: „Die Volkspartei muss ihren Verbrenner-Fetisch überwinden und den Weg für klimafreundliche Mobilität frei machen.“ Das Verbrenner-Aus für Neuzulassungen ist demnach zentral für den Grünen Deal der EU.

Schon im April 2023 hatte Kanzler Nehammer zu einem „Autogipfel“ geladen und den Verbrennermotor verteidigt. Allerdings sieht die EU gar kein Verbot für Verbrenner-Motoren vor, sondern verlangt, dass Neuwagen ab 2035 CO2-neutral sind. Das bedeutet ein Verbot für das Tanken mit den fossilen Treibstoffen Benzin und Diesel. Verbrenner-Motoren, die mit CO2-neutralem Treibstoff (SAF) betankt werden, bleiben - auf Druck Deutschlands - ausdrücklich erlaubt. Und: 2026 soll jedenfalls überprüft werden, ob das Aus für fossile Kraftstoffe für Neuwagen wie geplant 2035 kommen soll. (hell)