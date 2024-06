Warum der Brexit vor der Votivkirche nie stattgefunden hat

Was eine Rotbuche über EU-Politik erzählt. Und wovor uns Birke und Zitterpappel warnen. Lokalaugenschein im Sigmund-Freud-Park.

Um unsere Fehler kreisen ja die seltsamsten Erwartungen. Nur aus Fehlern sei etwas zu lernen, heißt es oft, sie als Chance zu begreifen, gelte es; und so grüble ich Tag für Tag, was ich aus dem Fehler lernen soll, den ich heute hier einbekennen will, und wofür er je als Chance zu begreifen wäre. Dabei: Das gegenständliche Malheur, so viel kann ich zu meinen Gunsten sagen, sieht mich ohne jede Schuld. Andererseits: Welcher Fehlleister würde derlei nicht für sich in Anspruch nehmen?

Zum Sachverhalt: Ziemlich genau acht Jahre sind vergangen, seit ich mit dem typischen Übermut eines Endfünfzigers die Prognose wagte, ein Brexit sei so gut wie ausgeschlossen. Die Basis meiner kecken These: das Wiener Baumschutzgesetz. Wie das, werden Sie fragen. Nun, die Dinge liegen so: 1997 ward im Wiener Sigmund-Freud-Park, dem ringstraßenseitigen Grün vor der Votivkirche, ein sogenannter EU-Baumkreis gepflanzt: ein Baum für jeden (damaligen) Mitgliedstaat. So fand sich auch das Vereinigte Königreich alsbald im Stadtgärtnerrasen eingewurzelt – als Rotbuche übrigens.