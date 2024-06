Chefredakteurin der „Washington Post“ tritt überraschend zurück

Sally Buzbee wird kein halbes Jahr vor der US-Wahl ersetzt. Der Herausgeber verkündet ihren Abgang zeitgleich mit einigen Neuerungen.

Drei Jahre lang leitete Sally Buzbee die renommierte US-Zeitung „Washington Post“, nun hat sie ihren Posten aufgegeben. Eine „turbulente Zeit“ sei das gewesen, schreibt die „New York Times“: einerseits sechs Pulitzer-Preise, andererseits ein Rückgang der Leserschaft. Es soll auch einen „Exodus einiger Spitzenkräfte“ gegeben haben. Dass das Sonntagsmagazin eingestellt wurde, habe viele der Feuilletonisten der Zeitung verärgert. Bei einer Versammlung im vergangenen Monat wurden die Mitarbeiter über das Ausmaß der finanziellen Probleme der Zeitung informiert: Offenbar verlor die „Post“ im Jahr 2023 mehr als 70 Millionen Dollar und erlitt einen erheblichen Rückgang der Leserzahlen.

An Buzbees Stelle wird zunächst Matt Murray treten, ehemaliger Chefredakteur des „Wall Street Journal“. Im Jänner hatte es einen Verlegerwechsel gegeben. Der neue Verleger William Lewis kündigte den Personalwechsel selbst an. Und auch Maßnahmen zur Rettung der „Post“ – darunter eine neue Abteilung der Nachrichtenredaktion, die sich auf den Service konzentriert und auf nicht-traditionelle Nachrichtenkonsumenten abzielen wird. Außerdem ein neues und stärker nach Inhalten ausgerichtetes Bezahlmodell. 2023 wurden einigen Hundert Mitarbeitern Abfertigungen angeboten, um die Kosten zu reduzieren.

Buzbee stand als erste Frau an der Spitze der fast 150 Jahre alten, preisgekrönten US-Zeitung. Sie war zuvor bis 2021 Chefredakteurin der Nachrichtenagentur Associated Press gewesen. Die Ankündigung mitten im Präsidentschaftswahlkampf und vor der Wahl im November – traditionell ein herausragendes Ereignis für die Zeitung – habe viele in der Redaktion überrascht. Der neue Chefredakteur soll sein Amt zunächst bis zur Präsidentschaftswahl ausüben, hieß es. (red./APA/dpa)