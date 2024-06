Wiener Linien verlassen X (Twitter)

Grund sind Hasskommentare. Das sei mit den Werten des Unternehmens nicht vereinbar, wie die Wiener Linien in einem letzten Tweet bekannt gaben.

Die Wiener Linien stellen ihre Aktivitäten auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) ein. „Unkontrollierte Hassrede ist mit unseren Werten nicht vereinbar“, schreiben sie in ihrem letzten Tweet am Montag. Auch in ihrer Bio steht nun „stillgelegt“ in Großbuchstaben. Zuletzt folgten über 75.000 Menschen dem Account des Verkehrsunternehmens.

„Twitter/X hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter zum Schlechteren verändert. Botfarmen manipulieren die Interaktionen auf der Plattform, Hassrede nimmt zu, Fake News werden ungehindert verbreitet – und die Twitter-Verantwortlichen gehen kaum bzw. nicht dagegen vor“, so Sprecherin Carina Novy zur „Presse“. Der „Öffi-Content emotionalisiert und polarisiert“. Konstruktive Diskussionen dazu seien auf dieser Plattform kaum mehr möglich.

Keine „Servicetweets“ mehr

Die Wiener Linien informierten auf ihrem Account mit „Servicetweets“ immer wieder zu aktuellen Einschränkungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien. „Während Twitter/X für uns anfänglich eine gute Möglichkeit war, unsere Fahrgäste schnell über Einschränkungen zu informieren, konnten wir mit der WienMobil-App und den Betriebsinformationen auf unserer Website bessere Alternativen schaffen“, sagt die Sprecherin. Diese Infoangebote seien in den vergangenen Jahren ausgebaut worden und stets aktuell abrufbar.

Weiterhin zu finden sind die Wiener Linien auf Instagram, Facebook, TikTok und LinkedIn, wie Novy mitteilt. Die Beiträge auf den ersten drei genannten Plattformen haben aber weniger Servicecharakter, sondern sind humoristischer gestaltet. So posten sie auf Instagram unter anderem immer wieder Zitate von eigenen Fahrerinnen und Fahrern, wie zum Beispiel: „Wenn ich sage: ‚alle einsteigen‘, rührt sich nichts. Bei ‚steigen Sie nicht mehr ein‘, springens dann daher“.