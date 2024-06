Zeugen Jehovas: Verschwundener Sprengsatz im Auto der Ex-Frau gefunden

Der mutmaßliche Bombenbauer, der für versuchte Anschläge gegen die Zeugen Jehovas verantwortlich sein soll, brachte einen Sprengsatz am Auto seiner Ex-Frau an. Erst nach Tagen fanden die Ermittler die Bombe.

Der verschwundene Sprengsatz, der vom 55-jährigen mutmaßlichen Bombenbauer in der Steiermark am Auto seiner Ex-Frau platziert worden war, ist gefunden worden: Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, war die Bombe an einer anderen Stelle als vom Verdächtigen angegeben hinter einem Verbau im Wagen versteckt. Warum die Sprengstoffspürhunde nicht angeschlagen hatten, sei unklar. Die Bombe wurde sichergestellt und wird nun untersucht.

Der Mann ist am vergangenen Mittwoch festgenommen worden. Er soll für eine Reihe von versuchten Anschlägen gegen Mitglieder der Zeugen Jehovas in der Steiermark verantwortlich sein. Der 55-Jährige gab jedoch an, er habe seine Ex-Frau töten wollen und die Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas nur als Ablenkungsmanöver genutzt.

Großeinsatz am Mittwoch

Bei seiner Einvernahme teilte der Mann mit, eine Bombe an das Auto seiner Ex-Frau angebracht zu haben. Sofort wurde das Fahrzeug gesucht und auf einem Parkplatz in der Grazer Elisabethstraße gefunden. Das führte zu einem Großeinsatz und Straßensperren. Sprengstoffexperten rückten an, fanden allerdings keine Bombe am Wagen - lediglich einen Magnet, mit dem der Sprengsatz montiert war.

Tatsächlich hatte der 55-Jährige sie aber im hinteren Bereich des Autos hinter einem Verbau versteckt platziert. Gefunden haben Ermittler sie bei einer neuerlichen Untersuchung, als sie den Wagen auf einer Hebebühne hochgehoben haben. Warum der Sprengsatz nicht hochging, ist bisher unklar, hieß es am Montag. Vermutet wird, dass er gar nicht oder im Laufe der Zeit nicht mehr funktionstüchtig geworden war.

Seit August 2023 sind vier Bomben in Autos oder Gotteshäusern der steirischen Zeugen Jehovas gefunden worden. Am 18. August explodierten in Leibnitz zwei Bomben, die an den Unterböden von zwei Autos von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft angebracht worden waren. Ende März wurde in Kalsdorf bei Graz ein Paket mit einem funktionstüchtigen, selbst gebauten Sprengsatz im Eingangsbereich des Königreichsaals, also des Versammlungsraums der Gemeinschaft platziert. Darin befand sich ein funktionstüchtiger Sprengsatz. In dem Saal fand ein Gottesdienst der Zeugen Jehovas statt. Anfang Mai explodierte dann in Premstätten erneut das Auto eines Mitglieds. Verletzt wurde dabei niemand. (APA/red.)