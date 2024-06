Die Ursache der Lieferausfälle wird erst untersucht. Wie lange die Problembehebung dauert, ist auch noch unklar. Und beim Import von verflüssigtem Erdgas hat Europa nun starke Konkurrenz aus Asien.

Die europäischen Erdgaspreise stiegen am Montag auf den höchsten Stand in diesem Jahr, nachdem die Gaslieferungen aus Norwegen eingebrochen waren. Das verdeutlicht ein weiteres Mal das Risiko einer zu starken Abhängigkeit von einem Hauptlieferanten.

Die niederländischen Benchmark-Gasfutures stiegen am Montag um mehr als 13 Prozent und damit so stark wie noch nie in diesem Jahr. Es ist nicht klar, wie lange der ungeplante Ausfall in der riesigen norwegischen Gasverarbeitungsanlage Nyhamna andauern wird. Gleichzeitig sanken die norwegischen Gaslieferungen in das britische Easington-Terminal, über das ein Drittel der gesamten britischen Gasversorgung läuft, auf Null.

Die Ausfälle zeigen, welche zentrale Rolle Norwegen für die Versorgung Europas spielt, nachdem die meisten russischen Pipeline-Lieferungen nach dem Einmarsch in der Ukraine eingestellt wurden. Auch nach der Energiekrise reagiert der Markt noch immer sehr empfindlich auf Versorgungsprobleme, und die Preise reagieren schnell, wenn es Abweichungen von den geplanten saisonalen Wartungsplänen gibt.

Mutmaßung über Ursache

Norwegens größter Gaskonzern Equinor untersuche derzeit die Ursache des Problems, sagte Alfred Skar Hansen, Senior Vice President System Operation bei Gassco, per E-Mail. Das Problem könnte mit einem Abschnitt der Pipeline am Sleipner-Erdgasfeld in der Nordsee zusammenhängen, der mit Easington und Nyhamna verbunden ist.

„Es ist noch nicht ganz klar, wie lange die Reparatur dauern wird“, sagte Skar Hansen.

Die niederländischen Frontmonats-Futures, die europäische Gas-Benchmark, stiegen um 12.14 Uhr in Amsterdam um 12,18 Prozent auf 38,39 Euro je Megawattstunde. Der britische Kontrakt stieg um bis zu 15 Prozent und damit so stark wie seit Oktober nicht mehr.

Sehr empfindlicher Markt

Der Anstieg verdeutlicht auch, dass der Markt nach wie vor für extreme Schwankungen anfällig ist, auch wenn die Speicher bereits zu mehr als 70 Prozent gefüllt sind und sich die industrielle Nachfrage in Europa nur langsam erholt. Die Gasfutures haben in drei aufeinander folgenden Monaten zugelegt und sind im Mai um 18 Prozent gestiegen.

„Der ungeplante Ausfall der norwegischen Gasversorgung verdeutlicht einmal mehr die Abhängigkeit Europas von Importen“, so Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank A/S.

Gassco teilte auf seiner Website mit, dass Nyhamna und Easington aufgrund von Beschränkungen im vor- und nachgelagerten Bereich mindestens bis Mittwoch nicht verfügbar sind.

Wettbewerb mit Asien

Die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) nach Europa sind in den letzten Wochen aufgrund der höheren Nachfrage in Asien, wo eine Hitzewelle den Verbrauch zur Kühlung erhöht, zurückgegangen. Laut Hansen von der Saxo Bank führt dies zu einem verstärkten Wettbewerb um Ladungen zwischen Europa und Asien.

Auf den Strommärkten stieg der deutsche Day-Ahead-Strompreis auf 114,25 Euro pro Megawattstunde und damit auf den höchsten Stand seit Jänner, wie die Brokerpreise auf Bloomberg zeigen. Die Preise bei der Day-Ahead-Auktion am Sonntag erreichten den höchsten Stand seit Dezember. Auch die Preise für den Monat kletterten am Montag nach oben. (Bloomberg)