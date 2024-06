Abfallentsorgung auf nordkoreanisch: Kim Jong-un schickt Müllballons über den Grenzzaun nach Südkorea. Seoul droht mit Musikbeschallung. Psychoterror mit K-Pop.

Seit Jahrzehnten treibt Nordkoreas Diktatorensippe ihr Spiel mit den Nachbarn. Alle paar Monate jagen die Kims – Opa-Kim, Papa-Kim und schließlich Baby-Kim – Raketen übers Japanische Meer, um den Feinden des Regimes in Seoul und Tokio Angst einzujagen und ihnen in Erinnerung zu rufen: Seht her, wir sind auch noch da!

So ging das jahrein, jahraus – bis das Arsenal knapp wurde. Es hat nämlich die Begehrlichkeiten eines Regimefreunds in Moskau geweckt. Im großen Stil kaufte Kriegsherr Wladimir Putin Granaten, Raketen und Raketenwerfer auf, die oft noch aus den Zeiten des Kalten Kriegs stammen, als das Sowjet-Imperium in voller Blüte stand. Putin zog einen Tauschhandel mit Kim Jong-un auf: billiges Öl und eine Dienstlimousine gegen rostiges Kriegsgerät.

Um die Lufthoheit zu behaupten, ging das Regime in Pjöngjang nun daran, zu einer Erfindung der Brüder Montgolfier aus vorrevolutionärer Zeit zurückzugreifen. Es füllte rund tausend Ballons mit Abfall – Kleiderfetzen, Zigarettenstummel und was sonst nicht mehr wiederzuverwerten war – und ließ sie über die Grenze nach Südkorea schweben. Mit besten Grüßen aus Pjöngjang: Müllentsorgung als unfreundlicher und – auf Neudeutsch – toxischer Akt. Dies würde nicht nur bei Kleingartenbesitzern für böses Blut sorgen. Südkorea droht jetzt damit, im Psychokrieg zurückzuschlagen und Nordkorea mit K-Pop-Songs zu beschallen. Für Kim Jong-un angeblich ein Gräuel, für seine Landsleute Grund genug überzulaufen.

